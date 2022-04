Himmlischer Genuss

Das beweist auch ein Blick auf die neueste Ausgabe des Restaurantguides „Gault & Millau“. 2022 wurden 1.336 Hauben an 711 Betriebe vergeben. Darunter finden sich auch einige aus dem Bezirk Melk. Dazu zählen das Hotel Schachner in Maria Taferl oder der Landgasthof Hinterleithner in Hofamt Priel. Eine weitere Topadresse liegt ebenso praktisch vor der Haustür im Bezirk: der „Landgasthof Bärenwirt“ in Petzenkirchen. Erich Mayrhofer und sein Team haben bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Darunter zwei Gault & Millau-Hauben, 2009 wurde er zum NÖ Weinwirt des Jahres gekürt. Auch die vom „Bärenwirt“ ausgebildeten Lehrlinge erhalten regelmäßig hohe Auszeichnungen bei Bewerben.

„Wir sind ein normales Wirtshaus, das ein bisschen anders kocht.“

Erich Mayrhofer

„Aber wir sind ein normales Wirtshaus, das ein bisschen anders kocht. Und eben mit hervorragenden Zutaten“, betont Mayrhofer.

Die Corona-bedingten Schließungen in den vergangenen zwei Jahren haben zwar auch den „Bären“ getroffen, aber man hat die Zeit genutzt, um die Küche und den Saal zu erneuern. In dieser Zeit ist auch die Idee rund um die „Mostviertler Feldversuchen“ entstanden. Sieben Topgastronomen haben sich zu einem kulinarischen Experiment mit Tiefgang zusammengetan. Bei verschiedenen kulinarischen Events soll der Geschmack des Mostviertels hervorgehoben werden.

Das nächste wird am Montag, 30. Mai, im Kellerschlössel Kulinarium in der Domäne Wachau unter dem Motto „Mostviertel trifft Wachau“ stattfinden. Nähere Infos und Tickets sind im Internet unter www.feldversuche.at erhältlich.

Beim „Bärenwirt“ selbst stehen aktuell wieder besondere Schmankerl auf der Speisekarte, wie etwa Rehfilet vom Maibock – aus den umliegenden Wäldern – mit Brennesselschlutzkrapfen, Moosberger Schwammerl und Schwammerlquitte.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 9 bis 23 Uhr – mit durchgehend warmer Küche von 11 bis 21 Uhr. Der „Bärenwirt“ ist von der Autobahn A1, Exit 100, nur vier Kilometer entfernt.