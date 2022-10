Einzigartiges Wohnen und einzigartiges Ärztezentrum

Bitte um eine kurze Vorstellung des Gartenparks Korneuburg.

Alexander Finster: Der Fokus beim Gartenpark Korneuburg ist auf hochwertiges Wohnen gerichtet, also Wohnungen von höchster Qualität. Wir haben auf 18.000 Quadratmetern 32.000 Quadratmeter Nutzfläche errichtet. Wohnungen, die 30 bis zu 170 Quadratmeter groß sind. Wir versuchen, jedem eine Wohnung anzubieten, so ist man mit einer Bruttomiete ab 600 Euro dabei, das ist unter den heutigen Bedingungen ein äußerst attraktiver Preis.

Alexander Finster, Investor und Geschäftsführer der Wiener Komfortwohnungen Holding GmbH: „Im Jänner wird der Bau nach drei Jahren Bauzeit fertig sein.“ Mit dem Ärztezentrum im Gartenpark werden rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen (unter anderem: Diplomiertes Pflegepersonal, OP-Assistenz, Medizinisch-Technische Radiologieassistenz, Portier, Chauffeur, PR & Marketing, IT/EDV-Koordination, Buchhaltung, Gebäudereinigung, OP-Reinigung). Foto: Erich Marschik

Wir haben auch Wohnungen mit Garten, der Garten ist bis zu 300 Quadratmeter groß. Und wir haben Penthäuser, in die man direkt von der Tiefgarage mit dem Lift kommt. Mit 233 Quadratmeter Terrasse und 170 Quadratmeter Wohnfläche, plus Pool und Rundum-Fernblick. Ganz wichtig war, dass wir uns an der Architektur Anfang des 20. Jahrhunderts orientieren.

Die Allgemeinflächen sind für uns ebenfalls von Bedeutung, so wurden die Eingangsbereiche großzügig dimensioniert, sie sind zudem traumhaft lichtdurchflutet. Wir haben uns von Anfang an den strengen Richtlinien der Taxonomie als auch der ESG (Environmental, Social & Governance) unterworfen – das ist die neue EU-Verordnung für Nachhaltigkeit unter anderem im Bauen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir vom Ministerium für Umwelt mit dem Klimaaktiv-Zertifikat im Bronze für Planung ausgezeichnet wurden und streben Silber für die Errichtung an.

Bezüglich Bausubstanz befinden wir uns fast auf Passivhaus-Qualität, also mit niedrigstem Energieverbrauch. Auch erwähnenswert ist der parkähnliche Garten, der von der Firma Lederleitner designt wurde. Wir werden über 1.000 Pflanzen und Bäume setzen, unter anderem auch alte Obstsorten, hier wollen wir der Natur etwas zurückgeben. Und wir werden auf einer Länge von 1,9 Kilometern Lavendel anbauen.

Ganz wichtig im Gartenpark Korneuburg ist auch das Ärztezentrum.

Alexander Finster: Ja, wir bauen hier ein medizinisches Zentrum, eines der größten Ärztezentren Ostösterreichs. In Österreich gibt es eine unglaubliche medizinische Versorgung, eine der besten der Welt, aber trotzdem hat sie Schwächen. Und auf diese konzentrieren wir uns, indem wir im Bereich der präventiv-medizischen Untersuchung etwas herstellen werden, das fast einzigartig ist im deutschsprachigen, wenn nicht im europäischen Raum. Wir bieten erstmals die Möglichkeit, sämtliche Infrastruktur eines top medizinisch-ausgestatteten Zentrums Ärzten zur Verfügung zu stellen, welche sich um ihre Kunden kümmern können – und zwar im One-Stop-Shop-Bereich.

Die Penthäuser sind ein wahrer Traum – Pool ist inklusive. Foto: HBA

Ein Zentrum mit einem One-Stop-Shop-Gedanken – was bedeutet das?

Sascha Djordjević: Fast alle kennen es: Für gewisse Untersuchungen muss man eine lange Vorlaufzeit in Kauf nehmen. Kurzfristige Termine sind eher die Ausnahme als die Regel. Wir, die Park Medical Group, wollen mit unserem Konzept genau diese Lücke schließen, indem wir 365 Tage im Jahr sowohl den Kundinnen und Kunden als auch den Ärztinnen und Ärzten das Ärztezentrum zur Verfügung stellen!

Sascha Djordjević, Geschäftsführer der Park Medical Group: „Die Park Medical Group ist ein privat-medizinisches interdisziplinäres Zentrum, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht!“

Foto: Erich Marschik

Die Ärztinnen und Ärzten finden bei uns mehr als 50 Ordinationsräume vor. Zudem gibt es eine Radiologie mit MRT, CT, Rönt-gen, Mammografie und Ultraschall. Und ein eigenes Labor für alle Blutuntersuchungen sowie Tests bezüglich Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Zwei Endoskopie-Räume sowie zwei OP-Säle für tageschirurgische Eingriffe stehen ebenfalls zur Verfügung.

Wie profitieren Ärztinnen und Ärzte, wenn sie eine Ordination bei Ihnen anmieten?

Sascha Djordjević: Wir stellen ihnen die komplette Infrastruktur zur Verfügung! Die Ärztinnen und Ärzte haben keine Investitionskosten und tragen dadurch überhaupt keine finanziellen Risiken. Sie buchen gemäß den flexiblen Mietmodellen ab 45 Euro pro Stunde die Ordination.

Im Preis inkludiert sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben, die Terminkoordination, Personalorganisation, EDV/IT, damit sich die Ärztinnen und Ärzte vollumfänglich auf das Wesentliche konzentrieren – den Kundinnen und Kunden ihre Zeit zu widmen. Wir bieten auch Räumlichkeiten für Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten an, die sind ab 25 Euro pro Stunde mietbar.

Foto: HBA

Warum soll man die Park Medical Group im Gartenpark Korneuburg aufsuchen?

Sascha Djordjević: Die Antwort ist klar: Bei uns bekommt man kurzfristig Termine und man bekommt schnell die Untersuchungsergebnisse, weil alles an einem Standort, unter einem Dach erfolgt. Die Kundinnen und Kunden ersparen sich bei uns etliches an Warte- und Wegzeit!

Als Privat- oder Selbstzahler findet man ein breites Behandlungsspektrum vor. Und eines möchte ich noch hervorheben: Sowohl Kinder als auch Erwachsene haben die Möglichkeit, sich in der Akut-Ordination der Park Medical Group rasch untersuchen zu lassen. So können sie ohne lange Wartezeit behandelt werden bzw. haben sie rasch die Gewissheit, dass es eventuell nicht so schlimm ist, wie sie es vermuten oder es sich anfühlt.

Ein großes Ärztezentrum braucht logischerweise auch eine große Anzahl von Kundinnen und Kunden, um wirtschaftlich zu sein. Was haben Sie diesbezüglich geplant?

Alexander Finster: Uns ist bereits gelungen, mit niemand Geringerem als der Allianz Versicherung in Kooperation zu treten. Ein weiterer Bereich wird natürlich auch der Gesundheitstourismus sein, das heißt, dass wir Kundinnen und Kunden aus dem Ausland ansprechen und sie auf die hervorragenden medizinischen Dienst-

leistungen aufmerksam machen werden. In Wirklichkeit sind wir eine Infrastruktur-Plattform für jeden der 20.000 Ärztinnen und Ärzte in Wien und Niederösterreich. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass die Kundin und der Kunde immer im Mittelpunkt stehen.

Modernst ausgestattet: Blick in eine 30 Quadratmeter große Ordination. Foto: HBA

Wie viele Ärztinnen, Ärzte haben Sie schon unter Vertrag?

Alexander Finster: Fixe Ordinationen gibt es bereits im Augen- und im Brustkrebsbereich, weitere werden noch folgen. Es geht aber erst jetzt so richtig los! Wir gehen übrigens von bis zu 400 Satellitenärzten aus.

Was gibt es sonst noch alles im Gartenpark Korneuburg?

Alexander Finster: Wir haben auch ein Top-Hotel, mit 36 Suiten und zwei Penthäusern. Die Kundinnen und Kunden können im Hotel einchecken und in entspannter Atmosphäre auf die Befunde warten oder sich vor und nach den Untersuchungen erholen. Und es wird auch eine Gastronomie geben, mehr möchte ich diesbezüglich allerdings noch nicht preisgeben.