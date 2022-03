Auszeichnung für Lebensretter Gerhard Hammler im BioLife

Mit über 1.200 Plasmaspenden leistet Hammler einen lebensrettenden Beitrag. „Darum möchten wir uns bei den langjährigen Spender:innen mit einer Auszeichnung bedanken. Sie leisten in der Tat Großes und sind wahre Lebensretter:innen“, erklärt Albert Pretor vom Plasmazentrum Wiener Neustadt und ergänzt: „Vor allem das Wohlbefinden all unserer Spender:innen und die beste Betreuung liegt uns am Herzen“.

5 BIOLIFE PLASMAZENTREN IM OSTEN ÖSTERREICHS

Wiener Neustadt, Wien Kirchengasse, Operngasse, Donaustadt und Favoriten

Knapp 110.000 Spenden pro Jahr

97 Mitarbeiter:innen - darunter 21 Ärzt:innen

Höchste Hygiene und Sicherheitsstandards

Bei uns genießen Sie den besten Service!

Freundliches und bestens ausgebildetes Personal

Regelmäßige Information über Ihren Gesundheitszustand

Eine Erfrischung von Römerquelle zu Ihrer Spende

Kleine Überraschungen und Events

30 € Zeitaufwandsentschädigung

Gratis WLan & über 400 Online-Magazin in unserer Mediathek

www.plasmazentrum.at/standort/wiener-neustadt/