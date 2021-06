Ursprünglich wurde die Lebensmittelversuchsanstalt gegründet, um die Lebensmittelbranche in der Nachkriegszeit wieder aufzubauen und durch Wissensaustausch und eine produktive Gemeinschaft zu festigen. Dieser Grundgedanke beschäftigt uns nun bereits seit fast 100 Jahren und ist nach wie vor Basis unserer Tätigkeiten.

Jahrzehnte lang war die LVA in Wien angesiedelt und hat sich stetig weiterentwickelt und vergrößert.

Nachdem der Standort in Wien nicht mehr ausreichte, fand 2012 bei laufendem Betrieb der Umzug in das neu erbaute und modern ausgestattete Betriebsgebäude in Klosterneuburg statt.

LVA

Mittlerweile dürfen wir Produzenten, Importeure, Exporteure, Abfüller, den Handel, Gemeinschaftsverpflegungen, die Gastronomie und Großküchen zu unseren Kunden zählen. Daraus ergibt sich ein unglaublich großer Kundenstock aus über 70 verschiedenen Ländern weltweit.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Überprüfung der Produktsicherheit und Produktqualität, führen Audits durch und bieten Seminare, Schulungen und Beratungen an.

Diese essentiellen Dienstleistungen für mehr Sicherheit im Handel und Produktion werden von über 140 Mitarbeitern angetrieben, wobei die hohe Qualität unserer Arbeiten mit diverse Akkreditierungen und Zertifizierungen durch unabhängige Institutionen laufend bestätigt wird.

Alleine am Standort Klosterneuburg werden im Schnitt über 38.000 Proben pro Jahr aus den Bereichen Lebens- und Futtermittel sowie Umwelt, Kosmetik und Pharma mit mehr als 400 Methoden untersucht.

Dabei nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst und setzen uns nicht nur für sichere, hochwertige Produkte ein, sondern auch für eine nachhaltige Unternehmenspolitik. Die gesamte LVA-Gruppe ist nach dem Umweltstandard EMAS zertifiziert. In dem stetigen Bemühen den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten setzen wir hierfür eine Vielzahl an Maßnahmen laufend um. Beispielsweise gewinnen wir den Strom für den Standort Klosterneuburg zu einem großen Teil aus unserer Photovoltaik-Anlage und verrichten unsere Arbeit weitgehend papierfrei.

LVA GmbH

Magdeburggasse 10, 3400 Klosterneuburg

T. +43 2243 26622-0 | service@lva.at | www.lva.at