Auf dem Weg zur Vollnutzung

Im Rathaus gibt es einen kompetenten Ansprechpartner für Immobilien. Lukas Stefan hat seinen Schreibtisch im Immobilienservice. Meist aber ist er unterwegs und macht mit neuen Konzepten Neuansiedlern die Innenstadt schmackhaft. Mit Erfolg: Die leeren Schaufenster in der Innenstadt werden kontinuierlich weniger. Das dokumentiert auch eine Studie von Standort + Markt. Mit 3,4 Prozent weist die St. Pöltner Innenstadt den drittgeringsten Leerstand österreichweit aus. Nur die Wiener Mariahilfer Straße und Salzburg haben weniger leer stehende Geschäftslokale.

Hinter dem Stockerlplatz für St. Pölten steckt viel Engagement für eine Vollnutzung der Innenstadtimmobilien, das jetzt honoriert wird, freut sich der Immobilien-Profi. „Ich beschäftige mich mit den Gegebenheiten in der Stadt, mit leeren und gut genutzten Immobilien, tausche mich mit Maklern, Verwaltern und Hausbesitzern aus, gehe auf die Wünsche der Suchenden ein, bringe alle zusammen und hole das Bestmögliche raus.“ Und das in einer Innenstadt, die seit mehr als 15 Jahren auch mit vielen Aktivitäten bespielt wird und in der Stadt den öffentlichen Raum laufend aufwertet.

So hat Lukas Stefan durch gezielte Betriebsansiedlungsmaßnahmen den Branchenmix in der Innenstadt erweitert und erneuert: „Leerstände schaffen Platz für anderes, es kommt dadurch neuer Schwung in die Straßen und Gassen.“ Denn Vollnutzung heißt nicht null Prozent Leerstand, sondern: „Wir holen aus jeder Immobilie das volle Potenzial raus.“

Mit Pop-up-Stores Ideen ausprobieren

Bei all dem kommt St. Pölten ein innerstädtischer Trend zugute, nämlich der zu eigentümergeführten Geschäften mit Alleinstellungsmerkmal. Das sind die besonderen Shops, die es nur hier gibt und die den Branchenmix vergrößern. Lukas Stefan hat besondere Anreize geschaffen. Mit der Idee der Pop-up-Stores bietet er seit einiger Zeit Unternehmern die Möglichkeit, kostengünstig, weil mit Unterstützung der Stadt, ihre Ideen auszuprobieren. „Das ist vor allem für kleinere Shops und Neueinsteiger interessant. Aber auch Alteingesessene nutzen die temporäre Möglichkeit, um ihre Produkte zu präsentieren. Sie können so ausprobieren, wie ein Geschäft in der Innenstadt funktioniert“, erklärt der Immobilienspezialist.

Aus einer Serie von Pop-up-Läden wurden bereits fixe und begehrte Anlaufstellen in der Fußgängerzone. Etwa das originelle Co-Working-Projekt „Stadtbüro“: Die Stadtverwaltung hatte in diesem Leerstand in der Schreinergasse zwölf voll ausgestattete, flexible Arbeitsplätze eingerichtet, die jeder für einen Tag oder wenige Stunden nutzen konnte. Demnächst zieht dort ein neuer Dauermieter ein, das städtische Pop-up ist auf die andere Straßenseite gewechselt und wird derzeit vom Diversitäts-Büro genutzt.

Marketing St. Pölten Geschäftsführer Matthias Weiländer ist überzeugt, dass sich der positive Trend fortsetzt: „Es gibt eine rege Nachfrage für Geschäftslokale in der St. Pöltner Innenstadt.“ Die wachsende Stadt sei nicht nur als Handelslage, sondern auch als Bürositz gefragt, weil „genial öffentlich angebunden und mit einer langsameren, aber doch urbanen Taktung im Vergleich zu Großstädten.“ So sind aus einigen innerstädtischen Verkaufsflächen in den letzten Monaten Büros, Arztpraxen und auch Wohnungen geworden.

Dabei schauen die Verantwortlichen darauf, dass Handel und Mischformen mit etwa einem Verkostungsraum sowie Wohnen zusammenpassen, der Branchenmix passt. Lukas Stefan: „Das Team der Stabsabteilung Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing bietet mit dem kostenlosen Immobilienservice eine optimale Anlaufstelle.“ Und mit Lukas Stefan einen kompetenten Ansprechpartner.