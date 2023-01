Ihr Sprung in eine spannende Zukunft!

1987 gegründet, hat der Traditionsbetrieb Wewalka in Sollenau seine Wurzeln, gehört jedoch mittlerweile zu den ganz Großen am Frischteigmarkt. Wurde zuerst nur Blätterteig angeboten, entwickelte sich das Sortiment mit weiteren Produkten wie Pizza-, Flammkuchen- oder Mürbteigen sehr rasch. Aktuell sind unsere Frischteige in rund 30 europäischen Ländern erhältlich.

Foto: Wewalka

Lehrlinge bei Wewalka erfahren ein umfassendes Ausbildungsprogramm, das mit einem eigens konzipierten Willkommensprogramm startet. Spezielle Fachschulungen und Seminare machen unsere Nachwuchskräfte fit im Beruf, optional auch in Kombination mit Matura. Bei Projekten zeigen unsere Lehrlinge ihr Können, bei Zielerreichungen winken attraktive Prämien.

Foto: Wewalka

Die Gesundheitsförderung unserer Mitarbeiter:innen ist uns bei Wewalka ein großes Anliegen: ein Betriebsarzt berät uns diesbezüglich. Obst und eine kostenlose Suppe täglich runden das Angebot ab. Der Austausch mit den Ausbilder:innen und Kolleg:innen bei Firmenevents und Ausflüge bringt entsprechende Auflockerung in den Berufsalltag.

Foto: Wewalka

Die Lehrlingsentschädigung beträgt je nach Lehrberuf mindestens € 700,– im 1. Lehrjahr bis hin zu € 1.750,– im 4. Lehrjahr.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf www.wewalka.com/karriere/lehre.

Wewalka GmbH Nfg. KG | Anton Gsellmann-Straße 4 | 2601 Sollenau | www.wewalka.com