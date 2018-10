Dass die Lehre in Österreich einen wichtigen Stellenwert hat, beweist schon die Tatsache, dass rund 40 % der Jugendlichen in Österreich nach Beendigung der Pflichtschule einen Lehrberuf erlernen. Und das mit guten Zukunftsperspektiven. Denn die Zeiten, in denen ein Uni-Studium jedenfalls bessere Karrierechancen als eine Lehre geboten hat, sind längst vorbei. Lehrlinge, die ihre Ausbildung noch weiter vertiefen möchte, sind beim WIFI Niederösterreich richtig: Ein umfangreiches Kurs- und Seminarangebot bereitet Lehrlinge optimal auf ihre berufliche Laufbahn vor. Aber auch zur Unterstützung von Lehrbetrieben werden zahlreiche Services geboten.

WIFI-Lehrlingsakademie

Mit der Lehrlingsakademie hat das WIFI ein Programm geschaffen, das speziell auf die wirtschaftlichen, sozialen sowie digitalen Kompetenzen, aber natürlich auch auf fachliche Qualifikationen abzielt. Die Kurse richten sich speziell an Lehrlinge und decken zahlreiche Themen von „Telefontraining“ über „Gesprächsgestaltung“ bis hin zu „Social Media“ sowie „Team- und Konfliktarbeit“ ab. Großer Vorteil: die Kurskosten werden über „Lehre.Fördern“ mit bis zu 75 Prozent gefördert.

Ein weiteres Angebot das derzeit einen regen Zulauf erfährt, ist das Modell „Lehre mit Matura“, welches es Lehrlingen ermöglicht, bereits während der Lehrzeit die Berufsreifeprüfung zu absolvieren – und das de facto kostenlos. Mit der Berufsreifeprüfung steht auch der uneingeschränkte Zugang zu Fachhochschulen und Universitäten offen – die Entscheidung, eine Lehre zu absolvieren, ist damit keine Einbahnstraße mehr. Auch immer mehr Firmen erkennen die Möglichkeit, ihre Lehrlinge auf dem Weg zur Matura zur unterstützen. Zuletzt schlossen sich zahlreiche namhafte Firmen wie z.B. XXXLutz, Kika/Leiner, GW St. Pölten, NÖGKK und dormakaba zusammen, für die das WIFI nun einen eigenen Matura-Vorbereitungskurs organisierte. Niederösterreichweit bereiten sich derzeit rund 1.200 Lehrlinge auf die Matura vor.

1. Ausbilderkongress im WIFI St. Pölten

Dass die Lehre wieder mehr an Auftrieb gewinnt, beweisen aktuelle Statistiken. Nicht nur die Zahl der Lehranfänger steigt, sondern auch jene der Ausbilder. Ein Trend, der auch im WIFI bemerkbar ist, wo die Zahl der Teilnehmenden am Ausbildertraining aktuell deutlich höher ist als im Vorjahr. Passend dazu veranstaltet das WIFI NÖ in Kooperation mit der Wirtschaftskammer am 6. November den 1. Ausbilderkongress. Ausbilder können sich an diesem Tag über alle Services und Förderungen für Lehrbetriebe informieren sowie rechtliche und organisatorische Fragen klären. Im Anschluss erwartet die Teilnehmer das Seminarhighlight „Die Fachkräfteformel“ mit Jörg Mosler, der der Frage nachgeht, wie Mitarbeitergewinnung im digitalen Zeitalter funktioniert.

Hilfe für Lehrbetriebe

Auch für Lehrbetriebe gibt es ein breites Angebot zur Unterstützung – angefangen von kostenlosen Testungen bei der Suche nach geeigneten Lehrlingen bis hin zum Lehrlings- und Lehrbetriebscoaching im Falle von Problemen. Lehrlinge die Unterstützung benötigen, um die Berufsschule positiv abzuschließen, können außerdem kostenlose Nachhilfe beim WIFI-Berufsinformationszentrum anfordern.

Über alle Angebote speziell für Lehrlinge und Lehrbetriebe informiert eine eigene Servicebroschüre des WIFI NÖ, die vor kurzem erschienen ist. Die Broschüre ist kostenlos zum Download verfügbar unter www.noe.wifi.at/lehrlinge oder im WIFI-Kundenservice, Tel. 02742 890-2000.

