Dieser findet am Donnerstag, den 10. Jänner 2019 um 17:30 Uhr bei TE Connectivity in Dimling (3830 Schrackstraße 1) statt.

Einen spannenden Einblick in die Berufe Prozesstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik-Werkzeugbautechnik und Mechatronik-Automatisierungstechnik wartet auf dich. Höhepunkt an diesem Abend ist die Besichtigung des Kompetenzzentrums, in dem die Entwicklung, Herstellung und Prüfung von Relais und Steckverbindungen stattfindet. Die Lehrlinge führen die Besucher durch das 12.000 m² große Produktionswerk, dabei besteht die Möglichkeit sich über die Prozesstechniken, Technologien und Berufe zu informieren. Auch die Angebote „Lehre mit Matura“ und die Möglichkeiten von „Auslandspraktika“ werden vorgestellt.