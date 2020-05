750 Seminare und mehr als 50 Hochzeiten sowie weitere, große und kleine Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen gehen jährlich im Lengbachhof in Altlengbach über die Bühne, 18.000 Nächtigungen wurden im Vorjahr verzeichnet, Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wirtschaft und Entertainment gehen im Lengbachhof ein und aus. 40 Angestellte kümmern sich gemeinsam mit der Hoteliersfamilie Böswarth um das Wohl und die Zufriedenheit der Gäste.

Der Lengbachhof einst und heute: Aus einem kleinen Gasthof wurde ein weithin bekanntes Seminarhotel.

Wie gelingt es, immer über bestes Personal zu verfügen? „Wir haben das Glück, dass wir bei vielen unserer Mitarbeiter auf jahrelange Zusammenarbeit und Vertrauen setzen können und versuchen, zusätzlich immer wieder junge Leute und Lehrlinge aus- und weiter zu bilden“, erklärt Hans Böswarth.

Derzeit wird an einem wahren Prunkstück gebaut: „Wir errichten gerade etwas Einzigartiges in Österreich, nämlich einen Erlebnis- und Veranstaltungsgarten, den CAMPUS 2020“, schildert der Hotelier. Am Areal des Lengbachhofes entstehen auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern drei „Erlebnisgebäude“: ein Pavillon, eine Feuerbox und eine Pool- und Gartenlandschaft. „Damit können wir unseren Gästen grenzenlose Möglichkeiten bieten“, ist der engagierte Hotelier stolz. Zentrales Element ist ein 150 Quadratmeter großer, voll verglaster Pavillon. „Damit wird es ab Anfang September möglich sein, Seminare, Präsentationen, Hochzeiten und Feste unter freiem Himmel abzuhalten und zu feiern, auch im Winter“, beschreibt Böswarth das in Bau befindliche Highlight. Die Feuerbox mit 150 Quadratmetern Ausmaß bietet Raum für grenzenlose Ideen zum Grillen am offenen Feuer, für ein entspanntes Dinner oder für kreative Workshops. „Der Kreativität unserer Gäste sind keine Grenzen gesetzt“, so die Familie Böswarth. Der neue Pool- und Gartenbereich lädt ein zum Entdecken und Relaxen und ermöglicht darüber hinaus die Abhaltung von Seminaren und Workshops im Grünen.

Dazu wird der 240 Quadratmeter große Seminarraum „Wienerwald“ erweitert und neu gestaltet und mit einem großzügigen Zugang ins Grüne ausgestattet. „Wir sind überzeugt, mit dieser Investition goldrichtig zu liegen und mit dem innovativen Projekt noch mehr Firmen und Gäste aus dem In- und Ausland in den Wienerwald locken zu können“, erklärt der Hotelier. Ende Mai wird der neue, 400 Quadratmeter große Rosengarten auf der Westseite des Areals eröffnet. „Das ist eine tolle Alternative für unsere Restaurantgäste, bis der CAMPUS endgültig fertiggestellt ist“, erklärt Hans Böswarth.

Haus mit langer Tradition

Im Jahr 1964 wurde der kleine Gasthof von Elfriede und Johann Böswarth erworben, sechs Jahre später wurden fünfzehn Gästezimmer adaptiert. 1979 wurde der Gasthof um 35 Gästezimmer erweitert, und es wurden ein Festsaal für 150 Gäste und zwei moderne Seminarräume dazugebaut. 1984 übernahm Sohn Hans die Geschäftsführung, seitdem wurde fast ständig um- und ausgebaut beziehungsweise renoviert. Die Vision der Familie Böswarth: „Wir wollen eine Basis schaffen und unsere Philosophie so weiter zu führen, sodass wir uns über weitere Jahrzehnte unter den besten Betrieben in Sache Veranstaltung, Seminar und Events positionieren können. Wir wollen weiterhin unsere Stammkunden und Gäste aus der Region glücklich zu machen und neue Zielgruppen aus dem In- und Ausland zu uns locken.“