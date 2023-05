KULTUR HAUTNAH ERLEBEN

Das nächste Konzert, das im Volkshaus St. Leonhard zu bestaunen ist, ist das Jazzkonzert im Sommer am Samstag, 17. Juni, 20 Uhr mit Karin Bachner & The Pocket Big Band.

Eine der besten Jazzsängerinnen Österreichs wendet sich mit einer Hommage an die Jahrhundertstimme Ella Fitzgerald. Ausgezeichnet mit dem Jazz Fest Wien Vocal Award huldigt Bachner den legendären Songbook Recordings der „First Lady of Jazz“. Zahlreiche Jazzhits bringen das Publikum zum Swingen.

Damit nicht genug, LeonART präsentiert weitere Highlights in St. Leonhard: Viel Harmonisches im Herbst am Samstag 25. November 20 Uhr mit dem Ballot Quartett und Gerold Hartmann als Pianist und Gospels im Winter am Freitag 8. Dezember 20:00 mit dem GOSPELproject Wien