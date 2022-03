Ostern Lernen mit dem Testsieger!

Im LernQuadrat Tulln stehen unsere Kunden – die SchülerInnen immer im Mittelpunkt. Egal, welches Problem es beim Lernen gibt, wir finden es gemeinsam mit den Eltern heraus und arbeiten einen Lernplan aus.

„Für uns ist jedes Kind einzigartig und auf seine Weise großartig“, sagt DI Peter Mischek, „und so arbeiten wir unerlässlich daran, für jedes die optimale Unterstützung zu finden!“

Unsere Kunden honorieren unsere Anstrengungen zum Wohl der uns anvertrauten SchülerInnen seit vielen Jahren und haben uns auch 2022 wieder zum Branchenchampion Nachhilfe in den Bereichen Kundenservice, Preis-/Leistungsverhältnis und Kundenzufriedenheit gekürt. Danke für Ihr Vertrauen!

Speziell in den Osterferien bietet sich die Chance, abseits vom täglichen Lernstress gezielt Defizite aufzuholen und sich intensiv auf die letzten Schularbeiten und Prüfungen vorzubereiten

Daher sind die Oster-Intensivkurse von 11. Bis 15. April besonders bei den MaturantInnen so beliebt. An fünf Vormittagen lernen, am Nachmittag Freizeit. Individuell betreut und trotzdem nicht allein. Die Probeschularbeit am Ende der Woche und die individuelle Nachbesprechung bereiten perfekt auf die bevorstehenden letzten Testsituationen vor.

