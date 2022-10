Attraktives Arbeitsumfeld mit Zukunft

Mit 280 Mitarbeiter:innen in Bad Erlach zählt List GC zu den Top-Arbeitgebern im südlichen NÖ. Das Familienunternehmen verwirklicht seit Generationen außergewöhnliche Wohn-Visionen von Yachten bis hin zu Privatresidenzen. Talentierte Handwerker:innen sind dafür das A und O.

Foto: Alexis Andrews

Doch genau wie viele andere Unternehmen spürt auch List GC den aktuell so vorherrschenden Fachkräftemangel. Um diese Herausforderung zu meistern, führte der Interior+ Ausstatter konkrete New Work Maßnahmen ein und startete im Bereich der Produktion ein Pilotprojekt mit einer 4-Tage Woche.

Foto: Francisco Martinez

Mut und Herausforferung

Mit dem Modell der 4-Tage Woche möchte List GC neue Anreize setzen und stellt sich auf die Anforderungen der zukünftigen Fachkräfte ein. In der Testphase befinden sich die knapp 100 Mitarbeiter:innen der Produktion in einem Kurz-/Lang-Modell, bei dem in einer Woche fünf und in der darauffolgenden Woche vier Tage gearbeitet wird. „Als Unternehmen sind wir offen gegenüber den gesellschaftlichen Entwicklungen und sind im engen Austausch mit unseren Mitarbeiter:innen.

Foto: ListGC

Gemeinsam arbeiten wir daran, wie wir das Arbeitsumfeld der Zukunft bestmöglich gestalten. Mit unseren New Work Maßnahmen wollen wir weg von der klassisch-hierarchischen, hin zu einer agilen Organisation gehen“, so Eva Moll-Haselsteiner, Head of Human Resources von List GC. Bis zu zwei Tage Home-Office oder Remote-Office pro Woche und ein Shared Desk Prinzip sind ebenfalls Bestandteil des neuen Arbeitsumfelds. Außerdem ist der Aufbau des internen Talentpools seit mittlerweile vier Jahren im Fokus und wird z.B. durch Leadership Trainings, Projektleiter-Zertifizierungen wie auch dem eigenen Lehrlingsprogramm unterstützt. Weitere Informationen unter www.listgc.at