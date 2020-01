K.Davidoff Dr. Kaloyan Davidoff, Associated Professor of Urology

Perfect! Brilliant! Glamorous! Looking forward for the next Robotic X-mas in Vienna!

E-Popov Dr. Elenko Popov, Urologist

Deep respect for you dear friends! It’s a pleasure and honor to know you and wish you to continue your way above and beyond excellence in the future.

B. Rocco Dr. Bernardo Rocco, Robotic urological expert

Thanks Boji Kassabov and Assen Alexandrov! Great meeting, wonderful atmosphere!

zVg Dr. James Porter. Robotic urological expert

Fantastic meeting in Vienna during X-mas season. Great to see friends. The meeting organization was fantastic. Hope to make it a tradition.

K. Maes Dr. Kris Maes, Robotic urological expert

Congratulation to Boji Kassabov and the whole department fort the excellent Robotic X-mas meeting, the first Robotic live 3D event in Austria. It was a pleasure participating!

Buse Dr. Stephan Buse, Chefarzt am Krupp-Klinikum in Essen

“One oft he best robotic meetings i ever attended. Congratulations to Bojidar and Assen for their excellent work. It was a great pleasure.”

zVg Marc Fähndrich, Leiter der Wirtschaftspolitik an der Vertretung der Europäischen Kommission

„That was a fascinating conference, giving me a taste how innovations in surgery change medicine.

I was honoured to present the EU´s analysis on big challenges in the transformation of our health systems based on the “state of health in the EU Companion Report 2019”.

zVg Mag. Viktor Benzia, Regionalmanager Thermenregion NÖ Landeskliniken-Holding

Die Teilnahme zahlreicher internationaler Experten ist eine Bestätigung dafür, dass wir die Versorgung der Bevölkerung in Niederösterreich auf wirklich hohem Niveau anbieten.

Klamminger Dr. Markus Klamminger, Medizinischer Geschäftsführer NÖ Landeskliniken-Holding

„Das Robotic X-mas Event hat in beeindruckender Weise gezeigt, dass in NÖ ein Höchstmaß an operqativer Versorgungsqualität umgesetzt wird. Ich möchte den Organisatoren der Veranstaltung herzlich gratulieren!“

