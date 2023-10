Gehen Sie auf Nummer sicher!

Es gibt Leute, die nur Ihr Bestes wollen: Ihr Bargeld, Ihren Schmuck, Ihre Wertsachen, Ihren Computer und allenfalls noch Ihre vertraulichen Dokumente. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute sich das alles auch wirklich holen kommen, steigt leider von Jahr zu Jahr. Kaum wird es neblig und der frühe Abend dämmert, ist vermehrt mit Dämmerungseinbrüchen zu rechnen.

Meist sind es organisierte Banden, die ein Objekt zunächst auskundschaften und dann Bargeld, Schmuck, Schecks, Münzsammlungen und persönliche Dokumente stehlen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie entweder wirksam von ihrem Einbruchsversuch abgeschreckt oder zumindest auf frischer Tat ertappt werden, ist an und für sich gleich null. Aber: Sie lässt sich mit angemessenem technischem Aufwand gegen 100 Prozent steigern!

Sicherheitssysteme bieten viele Optionen

Moderne Sicherheitssysteme bieten eine Vielfalt von Optionen. Von der Video-Gegensprechanlage an der Eingangstüre über programmierbare Zutrittskontrollsysteme und Videoüberwachungsanlagen bis hin zu Alarmanlagen, die mit verschiedensten Technologien verdächtige Bewegungen, Glasbruch, Angriffe auf Türen etc. erstens auf Video aufzuzeichnen, zweitens mit akustischen Alarmsignalen zu unterbinden und drittens diskret per Datensignal oder sogar SMS anzuzeigen.

Der Phalke bietet sichere Lösungen an

Welche Systeme in Ihrem Firmenobjekt beziehungsweise Ihrer Wohnumgebung Sinn machen, fragen Sie am besten Markus Kadlec. Er berät sie fundiert, bietet Ihnen zukunftssichere Lösungen und verrät Ihnen vor allem, welcher Aufwand in Ihrer Situation sinnvoll und wirtschaftlich ist. Markus Kadlec betont: „Gemeinsam definieren wir Ihre Schutzzone – und sichern sie nachhaltig ab. Ob Außenhautschutz mit Magnetkontakte an allen Fenstern und Türen oder Innenraumüberwachung mit Bewegungsmeldern. Vielleicht aber auch gemischt.

Egal ob Sie Ihr Verkaufslokal – Industriegebäude – Büro – oder Haus schützen möchten, wir haben die richtige Lösung für Sie.