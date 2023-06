Keine Angst vor dem Blackout

Notstromaggregate werden zurzeit immer gefragter. Auch wir, die M. Kadlec GmbH, möchten unseren Kunden und Kundinnen die Möglichkeit bieten, ihr Eigenheim mit einem Notstromaggregat zu versorgen. Wir legen einen sehr hohen Wert auf Qualität und haben uns deshalb sehr lange und genau nach dem perfekten Partner umgesehen.

Nach ausführlicher Recherche sind wir mit dem Unternehmen Sapotec fündig geworden. Die Firma produziert hochwertige Notstromaggregate für Haus und Feld. Die Produkte erreichen je nach Modell 7-2500 kVa.

Die Firma Sapotec ist Spezialist für Notstromaggregate.

Foto: Sapotec

Das Thema Blackout ist überall präsent

Das Thema Blackout wird immer präsenter in den Medien und auch in privaten Gesprächen stehen mögliche großflächige und lang anhaltende Stromausfälle meist an der Tagesordnung. Darum möchten wir „Der PHALKE“ Ihnen ihre Ängste einer Stromunterversorgung mit den Notstromaggregaten der Firma Sapotec bestmöglich nehmen.

Ein Notstromaggregat besteht im Grunde aus zwei Komponenten, einem Verbrennungsmotor, meist mit Diesel betankt und einem Generator. Der Motor treibt den Generator an und dieser produziert den Strom. Die Dauer der Stromversorgung lässt sich nicht pauschal festlegen, da diese meist ein unterschiedliches Volumen des Tanks sowie einen unterschiedlichen Verbrauch aufweisen. Um das Aggregat jederzeit in Betrieb nehmen zu können, sollten Sie darauf achten immer ausreichend Kraftstoff zu Hause zu haben, da im Falle eines Blackouts auch die Tankstellen nicht mehr funktionieren.

Wir verbauen ausschließlich Produkte, von welchen wir selbst überzeugt sind. Auch bei unseren Photovoltaikprodukten verbauen wir ausschließlich hochwertige und leistungsstarke Produkte.

Bei der M. Kadlec GmbH – „Der PHALKE“ in Strasshof werden Sie vorab bei einem persönlichen Gespräch, bei Ihnen zuhause bestens beraten. Wir informieren Sie über Ihre Möglichkeiten und beantworten Ihre Fragen. Anschließend erhalten Sie von uns ein unverbindliches Angebot.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Sicherheit, von Beginn der Montage bis hin zur Inbetriebnahme nicht im Stich gelassen zu werden.