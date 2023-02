DESIGN. FLIESE & STEIN

Seit über 20 Jahren ist das Wöllersdorfer Unternehmen ein erfolgreicher Komplettanbieter in den Bereichen Bad, Sanitär, Fliese und Naturstein für Haus und Garten.

Das Unternehmen punktet nicht nur mit einer Riesenauswahl an hochwertigen Marken-Qualitätsprodukten führender Anbieter sondern auf Wunsch auch mit den professionellen Verlegearbeiten.

Foto: Colazzo

Bei „Badrenovierung komplett“ übernimmt Colazzo das gesamte Projekt – von 3D-Planung über Organisation und Einteilung der Profis bis Übergabe des fertigen Bades zum vereinbarten Termin.

Zudem wird das „Terrassenverlegeservice“ zur fachgerechten Verlegung inklusive kompletter Organisation und einem Ansprechpartner bis zur Fertigstellung und Übergabe angeboten.

Ausführliche Beratung:

Professionelles Fachwissen gepaart mit langjähriger Erfahrung sind weitere Vorteile, die das Familienunternehmen anbietet.

Marco und Helga Colazzo Foto: Colazzo

Für gründliche und individuelle Beratung nehmen sich die Experten von Marco Colazzo ausführlich Zeit. Dabei kümmern sich Helga und Marco Colazzo persönlich um alle Abläufe – unterstützt werden sie von einem gut geschulten Team. Immer am Puls der Zeit und mit einem Riesenangebot an italienischen Designer.-Fliesen ergibt sich eine neue Vielfalt an hochwertigen Materialkombinationen und Designerelementen.

Besuchen Sie uns in unserem Schauraum in 2752 Wöllersdorf, Resselstraße 2, Tel. 02633 / 41 341, www.marco-colazzo.at

Foto: Werbung