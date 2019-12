Konzerthighlights am dritten Adventwochenende .

Die Edlseer stimmen am Donnerstag, den 12. Dezember mit bekannten Hits, stimmungsvollen Liedern und besinnliche Melodien auf die wohl schönste Zeit des Jahres ein. Am Freitagabend begeistert der Carinthia Chor Millstatt mit einem Konzert in der Basilika Mariazell. Der Männerchor aus Kärnten zählt seit vielen Jahren zur österreichischen Spitzenklasse. Am Samstag um 19 Uhr folgt der Auftritt des populären Ausnahmekünstler Wolfgang Niegelhell. Der blinde Musiker verbindet Panflöte und Gesang mit innovativen Spieltechniken und anspruchsvollen Arrangements. Seine selbst komponierten Melodien entführen die Zuhörer auf eine Reise in die Welt, die er mit seinem „inneren Auge“ besser, schöner und farbenprächtiger sieht als andere es mit gesunden Augen je könnten.

Lassen sie sich von den musikalischen Highlights des Mariazeller Advents verzaubern: