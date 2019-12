Konzerthighlights am dritten Adventwochenende .

Wenn in der Vorweihnachtszeit die Sehnsucht aufs Christkind erwacht und Lebkuchenduft in der Luft liegt öffnen sich die Pforten des Mariazeller Advents dieses Jahr zum zwanzigsten Mal. Anlässlich des großen Jubiläums gestaltet sich der märchenhafte Adventmarkt besonders festlich mit vielen neuen Attraktionen. Von 21. November bis 22. Dezember – jeweils von Donnerstag bis Sonntag – erstrahlen goldene Lichter und Christbäume schmücken die Stadt. Heimische Köstlichkeiten, lange Nächte am Punschstand und Spaziergänge im Schnee vor der stimmungsvollen Kulisse der Basilika erwarten Sie in Mariazell. Folgen Sie dem Lebkuchenduft und reisen Sie mit der Mariazellerbahn durch atemberaubende Landschaften in den österreichischen Gnadenort. Mit dem weltweit ersten begehbaren Adventskalender, einem vielfältigen Musik- und Kulturprogramm sowie der neuen Einseilumlaufbahn „Bürgeralpe Express“ begeistert der wohl schönste traditionelle Christkindlmarkt jung und alt.

Öffnungszeiten des Mariazeller Advents