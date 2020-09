ADMIRAL ist seit 1991 eine starke operative Marke mit festverankerten Wurzeln in Österreich, fungiert als Nahversorger für Sportwetten & Glücksspiel und ist seit mehreren Jahren die absolute Nummer 1 in ganz Österreich. Damit sichert ADMIRAL Arbeitsplätze im ganzen Land und leistet einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.

In die Welt des Sports eintauchen

ADMIRAL Genießen Sie einen abwechslungsreichen, spannenden Abend mit ADMIRAL.

In über 250 Filialen österreichweit, davon 150 mit einladendem und modern gestaltetem Glücksspielbereich sowie knapp 100 Sportsbars, ist es möglich in die Welt des Sports einzutauchen, an den neuesten Glücksspielgeräten aus einem hochkarätigen NOVOMATIC-Spieleportfolio zu wählen oder abwechslungsreiche und spannende Unterhaltung unter Freunden zu genießen. Allein in Niederösterreich gibt es nicht weniger als 55 Filialen und 23 Sportsbars.

Ein bedeutender Arbeitgeber

Dank jahrzehntelanger Tradition ist ADMIRAL das Kompetenzzentrum in Sachen Sportwetten und ein bedeutender überregionaler Arbeitgeber. Entsprechend der Unternehmensphilosophie „Vertrauen schaffen durch Buchmacherkompetenz, Auszahlungssicherheit und Seriosität“ präsentiert sich ADMIRAL ihren Kunden als verlässlicher Anbieter von Sportwetten.

Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, gegründet 2011, bietet modernste Glücksspielgeräte mit dem attraktiven NOVOMATIC-Spieleportfolio.

Einzigartige Atmosphäre und hoher Gästeservice

Glücksspiel innerhalb sicherer gesetzlicher Rahmenbedingungen und einer einzigartigen Atmosphäre in Kombination mit hohem Gästeservice zeichnet ADMIRAL aus. ADMIRAL ist Lizenzinhaberin für den Betrieb von 2.244 Glücksspielgeräten in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark.