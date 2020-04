Die Vorteile einer Badsanierung mit viterma liegen auf der Hand. Von der Kontaktaufnahme über die kostenlose und unverbindliche Beratung bei Ihnen zuhause bis zum Umbau selbst, ist viterma Ihr einziger Ansprechpartner. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während Ihr viterma Wohlfühlbad entsteht.

Die bodenebene Dusche ist mit einer rutschhemmenden Oberfläche ausgestattet, die auch mit nassen Füßen einen sicheren Stand bietet. Das fugenlose Wandsystem, das in mehr als 1.900 Farben erhältlich ist, ermöglicht eine ganz individuelle Badsanierung. Zudem ist es durch seine wasserabweisende Gestaltung absolut pflegeleicht.

Machen Sie sich am besten gleich selbst ein Bild von den viterma Qualitätsprodukten und vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin. Oder besuchen Sie unseren Schauraum in der Oberwaltersdorferstraße 202 in Tribuswinkel. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb halten wir selbstverständlich trotz Lockerung der Corona-Maßnahmen alle Schutzvorkehrungen ein. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen oder Online-Beratung.-Krise: Jetzt Badezimmer einfach von zu Hause aus planen: Viterma Badberater Roland Schättle und sein Team beraten Sie gerne auch per Telefon oder Video. Trotz der aktuellen Einschränkungen durch das Corona-Virus, ist Viterma auch weiterhin online und telefonisch für Sie da!

viterma Fachbetrieb Bad(t)raum GmbH

Oberwaltersdorfer Straße 202, 2512 Traiskirchen

Tel. +43 676 977 22 03

baden@viterma.com

www.viterma.com

Das sagen unser Kunden: lesen Sie mehr

KOSTENLOSER RATGEBER ALS E-BOOK

Um Ihnen zu helfen, die Zeit zu Hause zu überbrücken, haben wir einen Ratgeber zum Thema Badsanierung verfasst. Darin finden Sie interessante Artikel zu Themen wie:

Badideen: Alles was Sie zum Sanieren von Dusche und Bad wissen müssen

Tipps, wie Sie Schimmel in Ihrem Bad und WC verhindern und entfernen

Badsanierung: Was kostet ein neues Bad

Bad-/Duschsanierung: Auf was muss ich achten

Jetzt E-Book herunterladen LINK

www.viterma.com