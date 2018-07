Erleben Sie gemeinsam mit einer Begleitperson einen einzigartigen Roadtrip durch Niederösterreich! Sie übernachten dabei an einer außergewöhnlichen Location und genießen ein Private Dinner der Extraklasse.

Bei Ihrem nächstgelegenen Mazda-Händler können Sie aus drei Modellen wählen – so genießen Sie Fahrspaß pur! Wenn Sie eins mit der Straße werden wollen und es lieben, wenn der Wind durchs Haar streift, dann ist der Roadster Mazda MX-5 perfekt für Sie. Oder wollen Sie nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt eine Topfigur machen, wendig bleiben und Platz für allerlei Gepäck haben? Der Mazda CX-3 steht für Sie bereit. Wenn es rauer zugeht und Sie sich auf Kraft und Allradantrieb verlassen wollen, ohne Abstriche bei Komfort oder Raumangebot zu machen, dann ist es der Mazda CX-5, der all Ihre Wünsche erfüllt.

Was Sie tun müssen, um den Alltag für zwei Tage hinter sich zu lassen? Schicken Sie uns Ihre Online-Bewerbung für die Mazda Routes 2018 und teilen Sie uns mit, warum gerade Sie den Testdrive Ihres Lebens unternehmen möchten. Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 mit gültigem Führerschein. Bewerben Sie sich jetzt:

Mazda Routes 2018 – Niederösterreich

Auf rund 140 Kilometern entdecken Sie die schönsten und außergewöhnlichsten Plätze Niederösterreichs mit Ihrem Mazda-Wunschmodell. Zwischen Gesteinen, klaren Gewässern, Bäumen und einer langen Steinmauer befindet sich die Baumhaus Lodge in Schrems – Ihre Unterkunft. Die natürliche Umgebung lädt zum Entspannen und Entschleunigen ein.

Baumhaus Lodge Schrems

Die stilvollen Baumhäuser sind modern ausgestattet, Frühstück und Abendessen werden ins Baumhaus serviert.

Für NÖN-Leser gibt es exklusiv auf www.noen.at/noen-aktionen/gewinnspiele zwei der begehrten Mazda-Routes-Termine zu gewinnen: 1. Termin 22./23. 8., 2. Termin 31. 8./1. 9..

Spielen Sie gleich hier mit oder besuchen Sie Mazda direkt!