In der Villa Medica arbeiten die Ärzte nicht nur nebeneinander, sondern miteinander. „Unseren Patienten soll es möglich sein, ohne Aufwand alle Arztbesuche unter einem Dach erledigen zu können. Unser Ziel ist es, in jedem ärztlichen Fach eine tägliche Anwesenheit zu erreichen, um immer für unsere Patienten da sein zu können.“, so Dr. Ilona Rost, ärztliche Leiterin der Villa Medica.

Villa Medica

In der Gynäkologie und Geburtshilfe ist, dank der beiden Gynäkologinnen, Dr. Ilona Rost und Dr. Elena Sabeva, eine tägliche Präsenz des Faches bereits gewährleistet. Neben Routineuntersuchengen beider Ärztinnen, hat sich Dr. Sabeva auf das Gebiet des Kinderwunsches spezialisiert und bietet eine persönliche Abklärung und Therapie auf dem Weg zu Ihrem Wunschbaby. Sie führt unter anderem die Eileiterdurchgängigkeitsprüfung durch.

Dr. Rost begleitet Sie während der Schwangerschaft gemeinsam mit einer Hebamme und bietet Geburtsbegleitung im Goldenes Kreuz in Wien an. Sie führt Dysplasie-Sprechstunden inklusive notwendiger Biopsien durch und gibt als Mitglied der nordamerikanischen und europäischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie auch Mädchensprechstunden (0 bis 18 Jahre).

Ab sofort bietet Dermatologe Dr. Christoph Sassmann, Oberarzt für Dermatologie und Venerologie am Landesklinikum Wiener Neustadt, Termine als Hautarzt in der Villa Medica an. Gerade in den letzten Jahren hat sich in der Entwicklung neuer Medikamente sehr viel getan. Es gibt beispielsweise mittlerweile sehr effektive neue Behandlungsmöglichkeiten bei Erkrankungen wie der Schuppenflechte, der Neurodermitis oder auch der chronisch spontanen Nesselsucht.

Um hochqualitative Medizin zu betreiben, braucht es Zeit, die er Ihnen als Wahlarzt auch bieten kann. „Als Arzt sehe ich mich als Anwalt meiner Patienten in gesundheitlichen Belangen.“, so Dr. Sassmann. Er möchte immer das bestmögliche Resultat unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Probleme seiner Patienten erreichen.

Seit dem Beginn der schrittweisen Öffnung nach den Covid-19-Maßnahmen und einem wieder halbwegs normalen Sozialleben, kommt es wieder vermehrt zum Auftreten diverser Infekte bei Kindern. Gleichzeitig kommen derzeit viele Babys auf die Welt und für sie ist eine kompetente Betreuung in den ersten Lebensmonaten wichtig. Um daher allen Patientenanfragen zeitgerecht entgegen kommen zu können, hat sich Kinderarzt Dr. Martin Radon Verstärkung in die Villa Medica geholt. Seit diesem Sommer kann er mit den erfahrenen Kinderärztinnen, Dr. Barbara Lerch und Dr. Verena Veits erweiterte Ordinationszeiten anbieten. Durch die gleichbleibende Dokumentation durch seine Assistentinnen ist die lückenlose Versorgung möglich.

Für Ihre Beschwerden im Bereich des Bewegungsapparates steht Ihnen Orthopäde und Sportwissenschafter Dr. Manfred Neumaier zur Verfügung. Durch seine Erfahrung und Kompetenz kann er Ihre Therapie individuell auf Ihr Problem abstimmen. Sollte eine operative Versorgung notwendig sein, wird auch diese von ihm durchgeführt. Als weiterer großer Vorteil arbeitet die orthopädische Ordination eng mit den Heilmasseuren und Physiotherapeuten der Villa Medica zusammen.

In der Allgemeinmedizin steht Ihnen Dr. Catharina Czerny, neben Vorsorgeuntersuchungen, auch für fliegerärztliche und Führerschein-Untersuchungen zur Verfügung.

In der Ordination der HNO-Ärztin Dr. Nina Kramer gibt es ein neues Tympanometer, welches unter anderem präzise den Ohrendruck misst und somit eine längerfristige Tubenbelüftungsstörung erkennen lässt, die die Ursache für viele verschiedene Beschwerden des Mittelohrs ist. Außerdem ist im Herbst die beste Zeit, eine Gräser-Desensibilisierung zu beginnen!

Als Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin ergänzt Dr. Johannes Thomas das Ärzteteam der Villa Medica. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Behandlung von Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen und Fettstoffwechselstörungen. Die Ordination teilt er sich mit der Ärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, Dr. Christa Oliveira-Sittenthaler. Als Spezialistin für die Behandlung von Erkrankungen im rheumatologischen Formenkreis und der Osteoporose ist sie Ihre Ansprechpartnerin für Beschwerden in diesen Bereichen.

Viele Augenkrankheiten, die im schlimmsten Fall sogar zur Erblindung führen können, verlaufen lange Zeit ohne Symptome und vollkommen schmerzfrei. Deshalb ist es empfehlenswert auch dann regelmäßig einen Augenarzt aufzusuchen, wenn Sie keine Beschwerden oder Probleme haben. Mit langjähriger Erfahrung und einer Ausbildung, die sowohl in Österreich als auch international absolviert wurde, steht Ihnen für alles rund ums Auge Augenarzt Dr. Alexander Fous zur Verfügung.

Im Rahmen der Pandemie arbeitet die Villa Medica eng mit dem Labor Greiner zusammen und bietet PCR- und Antikörpertests an, für die Sie ohne Termin Montag bis Freitag von 07:00 bis 10:30 Uhr ins Haus kommen können.

Wenn Sie gerne alle ärztlichen Termine unter einem Dach erledigen wollen, ist die Villa Medica für Sie perfekt!

Neusiedler Straße 19

2340 Mödling

www.villa-medica.at

office@villa-medica.at

Tel.: +43 2236 866 066-0