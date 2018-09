Wir errichten derzeit 13 neue Windkraftanlagen und erhöhen damit unsere Produktionskapazität um 23 Prozent! Umweltfreundlicher Strom für 135.000 Haushalte. In den kommenden Jahren werden wir weitere 14 Anlagen errichten.

„Sauberer Strom, sauber Zukunft, saubere Erträge“ ist und bleibt unsere Devise. Durch Menschen die bereit sind in eine saubere Zukunft zu investieren ersparen wir bereits jetzt der Umwelt Emissionen von ca. 300.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.

Die Windkraft Simonsfeld schüttet einen Teil ihrer Jahresgewinne an ihre Anleger aus und plant auch in den kommenden Jahren Dividenden in einer Größenordnung von vier Euro pro Aktie auszuzahlen.

Solides Investment: Ein Investment in Green Energy bedeutet in Österreich ein Investment in Sachwerte und in ein Produkt der Grundversorgung. Die Branche profitiert von gesetzlichen Einspeisetarifen in den ersten 13 Betriebsjahren und verkauft den erzeugten Strom dann an den Strommärkten.

