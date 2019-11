Die Zeiten ändern sich. Die Menschen besinnen sich aus gegebenem Anlass wieder mehr der Natur. Immer mehr verstehen das große Ganze, den Kreislauf des Lebens, unseren Ursprung und unseren Weg wieder zurück zur Natur. Dies ist wohl der Grund, warum auch immer mehr Menschen den Wunsch nach einer Naturbestattung haben.

Die Möglichkeiten sind dabei Vielfältig. Besonders beliebt sind Baumbestattungen. Denn Bäume sind unsere Verbündeten, unsere Freunde. Sie symbolisieren die Verbindung zwischen Erde und Himmel, ihr stetes Wachstum das Leben. Ihre Wurzeln sind ein Sinnbild für Halt und Geborgenheit. Genau hier eine letzte Ruhestätte zu finden gibt Sicherheit und das Gefühl von „nach Hause kommen“.

Auch die Kirche sieht die gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu vermehrten Kremationen und die Suche nach Bestattungsorten für Urnen auch abseits des Friedhofes. Bischöfe, Pfarren und Klöster haben selbst eine lange Tradition Grund und Boden für die Bestattung Verstorbener zur Verfügung zu stellen und bleiben dieser Tradition mit „Klosterwald“ angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen treu.

Die Österreichische Bischofskonferenz hat schon 2018 angeregt über Bestattungsorte abseits des Friedhofes nachzudenken. Warum? Die eigene Tradition im Umgang mit dem Tod soll nicht einfach als überholt aufgegeben werden, sondern sich in der verändernden Gesellschaft weiter entwickeln können. Nur wenn Christen auch selber Bestattungen in der Natur betreuen, können sie den Umgang mit Trauer und Verlust dort auch selbst gestalten. Klosterwald richtet sich an Menschen, die sich selber, oder ihre verstorbenen Angehörigen nicht auf dem Friedhof bestattet wissen möchten. Oder an Menschen, die schon zu Lebzeiten einen Platz in der Natur aussuchen möchten, weil sie niemanden mit einer Grabpflege belasten wollen.

Der Klosterwald steht allen offen

NUOVO, der Spezialist für Naturbestattungen hat mit Klosterwald einen tollen Partner und somit eine perfekte Ergänzung gefunden.

Seit dem 3. Oktober gibt es die ersten drei Klosterwälder: Kirchberg am Wechsel, Heiligenkreuz im Wienerwald sowie nahe Wien am Kahlenberg

Die Klosterwälder Heiligenkreuz und Kahlenberg liegen für die Bezirke Mödling und Baden beinahe vor der Tür und sind deshalb ohne großen Aufwand zu erreichen. Der Klosterwald Heiligenkreuz im Wienerwald erstreckt sich in unmittelbarer Umgebung des Klosters. Mächtige Buchen und Kiefern wachsen hier, ein idyllischer Bach durchfließt das Areal. Ebenso majestätisch ist der Klosterwald Wien-Kahlenberg, er gehört zum Stift Klosterneuburg. Die Klosterwälder sind während des ganzen Jahres von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zugänglich.

Ablauf einer Naturbestattung im Klosterwald

Die meisten Menschen suchen sich zu Lebzeiten ihren persönlichen Baum in einem Klosterwald aus. Alleine oder in den Kreisen der Familie erfolgt ein Waldspaziergang mit dem Förster der bei der Baumauswahl assistiert. Jeder Baum hat eine eindeutige Markierung, die auf einer Klosterwaldkarte festgehalten ist. So ist die Ruhestätte für Angehörige und Freunde jederzeit auffindbar. Im Todesfall kann die Trauerfeier in der Heimatgemeinde des Verstorbenen stattfinden und die Beisetzung im Klosterwald wird dann anschließend im engsten Familien- und Freundeskreis durchgeführt.

Ebenso ist es auch möglich, die Trauerfeier sehr individuell und persönlich direkt im Klosterwald zu gestalten. Die von NUOVO ausgerichteten Trauerfeiern lassen sich ganz individuell gestalten – mitten in der Natur, mit sorgfältig gewählten Trauerreden und mit Musik. Selbstverständlich ist auch die Beisetzung in Anwesenheit eines Pfarrers möglich. So ist jede einzelne Feier ganz auf die/den Verstorbene/n und seine Hinterbliebenen zugeschnitten. In den Wäldern stehen Andachtsorte zum Trauern und zum Erinnern zur Verfügung. Und die Bestattung selbst? Die Asche wird in biologisch abbaubaren Urnen am Fuße, d.h. an den Wurzeln eines zuvor ausgewählten Baumes beigesetzt.

Wichtig ist, dass die Natur im Wald so belassen wird wie sie ist. Auf Grabgestecke und Kränze muss deshalb verzichtet werden, Grabbeigaben müssen verrottbar sein. Dafür kann man aber das Grab mit einzelnen Blumen oder Blütenblättern während der Trauerfeier festlich schmücken. Die Arbeit der Grabpflege übernimmt dann die Natur. Baumbestattungen sind eben rundum nachhaltig. Eine Gedenktafel am Baum erinnert an die Verstorbenen, die im Wurzelbereich des Baumes beigesetzt sind.

Kosten einer Naturbestattung Klosterwald

Es gibt die Möglichkeit, einen einzelnen Baum für bis zu 10 Familienangehörige oder enge Freunde als Begräbnisstätte zu pachten. Wer einen einzelnen Platz ohne Familienmitglieder bevorzugt, kann sich an einem Gemeinschaftsbaum beteiligen. Die Ruhestätte wird zwischen 25 und 50 Jahren gepachtet. Die Pachtgebühr wird einmalig im Voraus entrichtet und beträgt zwischen 800 € (ein Platz am Gemeinschaftsbaum) und 4.000 € (Familienbaum) je nach Grab Art und Pachtlaufzeit. Im Todesfall wird für die Öffnung und Schließung des Baumgrabes sowie die Abwicklung der Formalitäten eine einmalige Beisetzungsgebühr erhoben.

Die Kosten notwendiger Vorleistungen (wie Abholung des Verstorbenen, Einäscherung, Gestaltung und Durchführung der Trauerfeier etc.) kommen noch hinzu.

Klosterwald-Besichtigungen sind jederzeit nach Voranmeldung möglich. Am 14.12.2019 finden im Rahmen des Advent Klostermarktes des Stifts Heiligenkreuz um 12.00 Uhr und um 14:00 im Klosterwald Heiligenkreuz eine Sonder-Führung statt. Neben der Baumführung informiert das Bestattungsunternehmen NUOVO alternative Bestattungen OG, Bad Vöslau, über verschiedene Möglichkeiten der Baum-/Naturbestattung und der Bestattungsvorsorge .

Um telefonische Anmeldung (0664 814 9767 oder info@klosterwald.at) wird gebeten.

Nähere Informationen:

2540 Bad Vöslau, Badnerstraße 2A/2/L3

Tel.: 0699/150 53 215

www.nuovobestattung.at

3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 1

Tel.: 0664/81497 67

www.klosterwald.at