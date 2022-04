Gebratenes Rehnüsschen im Speckmantel, Dinkel-Risotto + Spargelspitzen

Zutaten

für das Risotto:

Zwiebel

Dinkelreis

Weißwein

Salz

Weißer und grüner Spargel

etwas Zucker

Salz und Pfeffer

für das Reh:

Rehfilet

Salz und Pfeffer nach Belieben

Speck

ein Thymian-Zweig

Zubereitung

Zwiebel klein schneiden und mit etwas Butter oder Öl anschwitzen, den Dinkelreis dazugeben, salzen und mit Weißwein und klarer Suppe aufgießen, bissfest köcheln lassen, zum Schluss etwas Obers untermengen.

Tipp: Zum Verfeinern wird ein Käsemacher Granitbeißer in Flocken gerieben und darüber gestreut.

In der Zwischenzeit in einer Pfanne die Spargelspitzen in Butter schwenken, salzen und pfeffern und mit etwas Zucker verfeinern.

Das Rehfilet würzen mit Speck umwickeln und kurz auf allen Seiten anbraten anschließend vom Herd nehmen, das Thymianzweigerl auf das Filet legen und zugedeckt etwas ziehen lassen.