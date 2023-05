KALMUCK? THE PLACE TO BE ...

Darf’s ein Achterl sein? Oder doch lieber ein erfrischender Cocktail? Im Kalmuck bleibt jedenfalls kein Wunsch offen: In der Kultbar im Herzen der Melker Altstadt verwöhnen Florian Steinkellner und Gregor Walter mit ihrem Team die Gäste aus nah und fern. Neben einer feinen Weinauswahl und frisch gezapften Bieren greifen die beiden auch gern zum Cocktailshaker: Über 120 Kreationen stehen auf der Karte, darunter beliebte Klassiker sowie Schöpfungen der Chefs. Unbedingt probieren!

Zu den Drinks reicht das Kalmuck-Team auch gerne passende Snacks. Abends gibt es zudem eine Auswahl an kleinen Schmankerln. Das Kalmuck ist außerdem ein Ganzjahresvergnügen: Das Ambiente der Weinbar lädt genauso wie der sommerliche Gastgarten zum gemütlichen Beisammensein ein. „In diesem Sinne begrüßt Sie das Kalmuck-Team und wünscht schöne Stunden in unserem Lokal“, freuen sich die Chefs auf Ihren Besuch. Was es mit der Schiffsglocke an der Wand im Kalmuck auf sich hat, können Sie dabei übrigens auch herausfinden...