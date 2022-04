Im „Objekt 10“ erfolgt am Donnerstag, 21. April, in der Melker Biragokaserne die Eröffnung der Fotoausstellung „Das sichtbare Unfassbare“. Damit wird die Partnerschaft zwischen Kaserne, Zeithistorischem Zentrum Melk und KZ-Gedenkstätte Mauthausen weiter vertieft.

Das Objekt 10 war bei der Eröffnung des KZ-Außenlagers Melk am 21. April 1944 der erste „Häftlingsblock“ für die Häftlings-Unterbringung, bei einem Bombardement im Juli 1944 wurde das Gebäude schwer beschädigt, mehr als 220 KZ-Häftlinge kamen ums Leben.

Bis heute finden sich an hölzernen Deckenbalken im ersten Stock zynische Inschriften wie „Arbeit macht frei“ oder „Jede Arbeit adelt“. Das Gebäude steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird künftig für die KZ-Geschichte als zentraler Ort für die Vermittlung von zeithistorischen Themen – Ausstellungen, Veranstaltungen, Workshops etc. – der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Objekt 10 ist auch einer jener Orte, an denen der Verein MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum Melk (ZHZ) mit seinen MKÖ-Außenlager-Guides aktiv ist. Im Rahmen gedenkstättenpädagogischer Rundgänge und Workshops begleiten die Guides Schüler und Jugendliche ab 14 Jahren, Grundwehrdiener und Erwachsene. Behandelt werden dabei neben der Lagergeschichte auch gesellschaftlich relevante Themen wie Zivilcourage, Demokratie oder individuelle Handlungsräume.

12h-Konzert wider Gewalt und Vergessen

Darüber hinaus bietet der Verein aber auch laufend Spezialrundgänge, Exkursionen und spannende kulturelle Veranstaltungen, darunter auch das 12h-Konzert wider Gewalt und Vergessen, das am 18. September 2022 seine dritte Auflage erleben wird. Zwölf Stunden lang wird dabei an verschiedenen Standorten in ganz Melk mit Musik unterschiedlicher Genres der rund 14.400 Melker KZ-Häftlinge gedacht. Jedem Einzelnen von ihnen werden drei Sekunden Musik gewidmet.

Weiter fortgesetzt und erweitert wird auch das Doku- und Vernetzungsprojekt „Zwischenräume“ – eine Kooperation mit dem Museum Erlauf Erinnert. Eine aktuelle Wanderausstellung beleuchtet 14 NS-Verbrechensorte in ganz Niederösterreich. Das Projekt ist auch online unter www.erlauferinnert.at/zwischenraeume zu sehen.