Bühne frei für bäuerliche Produkte!

Im Zuge der Messe finden Produktwettbewerbe statt und zeigen jedes Jahr aufs Neue, welche herausragende Qualität und Vielfalt die regionalen Produkte aufweisen. In insgesamt 8 verschiedenen Wettbewerben werden die Produkte verkostet und von einer Fachjury bewertet. Die Sieger•innen werden am Eröffnungstag bekannt gegeben und in einem eigenen Bereich auf der Messe präsentiert, dort können sie sogar verkostet werden.

Foto: zVg

Die AB HOF Messe kombiniert einen Fachbesucherteil für bäuerliche Direktvermarkter•innen mit einem Konsumententeil, in dem Produkte aus bäuerlicher Produktion angeboten werden. Von den Klassikern wie Kürbiskernöl bis hin zu besonderen Spezialitäten wie Schwarzer Knoblauch gibt es einiges zu entdecken. Die Produktvielfalt reicht im wahrsten Sinne von A wie Apfelsaft bis Z wie Zirbenschnaps.

Der Konsumententeil der Messe hat am Freitag und Sonntag bis 19:00 Uhr geöffnet und lädt herzlich zum Verweilen ein. Am Samstag findet hier auch der legendäre Steirerabend (bis 24:00 Uhr in der Halle 11) statt. Ein Pflichttermin für alle auf der Suche nach Geselligkeit und guter Unterhaltung. Bei steirischen Schmankerln und zünftiger Musik kann gerne auch das Tanzbein geschwungen werden. Das absolute Highlight: Am Abend ist der Besuch kostenfrei.

Die Messe bietet nicht nur Spezialitäten, sondern auch die Möglichkeit sich umfangreich zu informieren. Die Ausstellung reicht von der Produktion über Imkereibedarf bis hin zu Verpackung, Kühlung, Lagerung und Vermarktung von Ab Hof-Produkten. Zudem gibt es auch zahlreiche Workshops, Fachbeiträge und Beratungsmöglichkeiten. Die AB HOF-Bühne sorgt zudem für gute Unterhaltung mit verschiedenen Live-Acts für einen bunten Mix im Begleitprogramm: Von der Betriebsvorstellung bäuerlicher Direktvermarkter•innen, über innovative Ideen bis hin zum Schaukochen – hier ist für jeden und jeden etwas dabei. Gleich zum Mitmachen laden die Workshops ein: Vom Dörren bis zum Brotbacken kann von den Profis gelernt werden. Das gesamte Messeprogramm ist unter www.messewieselburg.at verfügbar.

Tickets für die Messe sind im Online-Shop zum vergünstigten Preis von 7,00 Euro (statt 9,00 Euro) erhältlich. Wer sich einen zusätzlichen Preisvorteil verschaffen möchte, der kann sich unter: www.messewieselburg.at/stammgast registrieren und erhält weitere Vorteile.

Foto: zVg

Veranstaltungsinfos:

Freitag, 3. März bis Montag, 6. März 2023

Konsumententeil: Freitag bis Sonntag: 09:00 bis 19:00 Uhr, Steirerabend (im Steirerdorf): bis 24:00 Uhr, Montag: 09:00 bis 17:00 Uhr

Fachbesucherteil: Freitag bis Montag: 09:00 bis 17:00 Uhr