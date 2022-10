Messe Wieselburg Kultur, Konzert & Kabarett

Lesezeit: 2 Min Anzeige

Die Udo Jürgens Story mit Gabriela Benesch & Alex Parker Foto: Erich Furrer

E in buntes Programm im NV-Forum (Halle 3) am Messegelände in Wieselburg versprechen die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate.