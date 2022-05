13. Mai: Startschuss Viertelfestival NÖ

Vor dem Hintergrund des Festival-Mottos fokussieren die Projekte auf konkrete optisch-visuelle Phänomene sowie – auf symbolischer Ebene – auf Horizonterweiterung und Perspektiven-wechsel. Die thematische Bandbreite reicht von der Beleuchtung lokaler Besonderheiten über Regionalgeschichte, Aspekte der Landwirtschaft, Natur- und Klimaschutz, Globalisierung, Arbeit und Migration und den Umgang mit Leerstand bis zur Pflege des kulturellen Erbes. Die Umsetzung erfolgt mit unterschiedlichsten Medien, etwa mittels Fotografie, Film, bildender Kunst, Musik, Theater, Tanz und Literatur und diskursiven Programmen.

Ausgewählte Kostproben aus dem Programm zum Festival-Start:

Am 13. & 14. Mai in Mistelbach „Jackson war auch nie da. Stationentheater in Mistelbach“

Inspiriert von einer in Mistelbach befindlichen Statue für Michael Jackson, der aber niemals vor Ort war, setzt das Projekt „Jackson war auch nie da“ drei außerge­wöhn­lichen Frauenpersönlichkeiten — stellvertretend für viele andere Frauen, die sich ebenfalls nie in Mistelbach aufhielten, ein temporäres Denkmal: der heilkun­di­gen Äbtissin und Universalgelehrten Hildegard von Bingen; Gerda Lehner, Pionierin der Frauenforschung, die als Jüdin vor den Nazis fliehen musste, sowie der Malerin Paula Modersohn-Becker, einer wichtigen Protagonistin der Moderne.

www.vfnoe.at/va/jackson-war-auch-nie-da

Ab 14. Mai in Gaweinstal: „Ausgschwärmt und Zuagrast. Kinderkonzerte für alle ab 3“ [Musik U: Konzerte für Kinder ab 3 Jahren]

Fünf „aus'gschwärmte“ oder „zuagraste“ Weinviertler Künstler*innen präsentieren mit ihren Ensembles drei fantasievoll gestaltete Kinderkonzerte. Schwungvoll, spielerisch und frech werden viele Instrumente in Szene gesetzt und zum Klingen gebracht. Hier werden die Saiten der Bratsche gegen den Strich gebürstet, dort lässt sich das Saxofon schräge Töne entlocken. Auch Akkordeon, Flöte, Tuba und Schlagzeug bekommen ihren Auftritt und lassen es rasseln, brummen, tönen und zwitschern, sodass sogar Farben und Zahlen zu Musik werden. Die Konzerte versprechen vergnügliche Nachmittage für die ganze Familie mit Musik, die die Füße zappeln lässt!

www.vfnoe.at/va/ausgschwaermt-und-zuagrast

Am 15. & 16. Mai in Bockfließ: „RuWi-Musiktheater. Schnecke auf Schatzsuche“ [Musiktheater für die ganze Familie]

An dem Musiktheaterstück um RuWi, die kleine neugierige Weinbergschnecke, von Bar­bara Wittmann und Alexander Blach-Marius wirken 120 Kinder aus den neun Re­gions­gemeinden Wolkersdorf mit. Das Publikum darf sich auf eine Entdeckungsreise in die Region freuen. Von ihren Freund*innen erfährt RuWi viel Interessantes und Wissens­wertes über lokale Lebensmittel, die Landwirtschaft, den Hochleithenwald, den Rußbach und die Kellergassen. Und mit etwas Glück wird RuWi sogar einen kostbaren Schatz finden.

Für die musikalische Begleitung sorgt das Orchester der Musikschule Wolkersdorf.

www.vfnoe.at/va/ruwi-musiktheater

Ab 23. Mai in Poysdorf: „Weiter Winkel — enge Sicht. Bilder aus der Lochkamera“ Beim Projekt „Weiter Winkel — enge Sicht“ hinterfragen und erweitern die Schüler*in­nen der ASO Poysdorf mittels Lochkamera die oft allzu engen Sichtweisen ihrer Mit­menschen. Fächerübergreifend fotografieren die Schüler*innen außerdem die Loch­kamera-Erlebnisse des Schulmaskottchens Lonie Reblaus in der Trickboxx und produ­zieren aus den Bildern einen Stopp-Motion-Film, der abschließend gezeigt wird.

www.vfnoe.at/va/weiter-winkel-enge-sicht

Informationen zu allen Projekten unter www.viertelfestival-noe.at