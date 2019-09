Das globale Projektgeschäft kann so seine Tücken haben und kleine Unaufmerksamkeiten können zu großen Herausforderungen werden. Eine Patentlösung gibt es nicht, vor allem, da die Grundvoraussetzungen jedes Mal andere sind. Je herausfordernder ein Projekt ist, desto mehr verlassen sich Kunden auf GIG Karasek. Aber warum? Dies ist einfach erklärt: Das GIG Karasek TEAM!

Geschäftsführer DI Peter Mandl beschreibt dies so: „Natürlich fördern wir unsere Mitarbeiter mit einem breiten Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, denn nur optimal geschulte Kollegen, die immer auf dem neuesten Stand sind und Innovationen mitgestalten, können Höchstleistungen für die Kunden erzielen. Qualifikation und Erfahrung sind wichtig. Erfolgreich macht uns allerdings vor allem eines: TEAMWORK! Wir agieren als Einheit - sind ein eingespieltes Team - denn so können wir für unsere Kunden das Beste aus Ihren Projekten rausholen.“

Teamwork und Projektmanagement sind für GIG Karasek nicht nur hübsche Worte - nein - es wird gelebt. Das GIG Karasek Team funktioniert deshalb so gut, weil erfahrene Kollegen und wissensdurstige Anfänger Hand in Hand arbeiten und unschätzbares Wissen an neue Generationen weitergegeben wird. Hochqualifizierte, engagierte Mitarbeiter, für die Individualität und Flexibilität im Sinne der Projektrealisierung selbstverständlich sind.

Unterschiedlichste Aktivitäten (z.B.: Firmenlauf, Weihnachtsfeier, Ski-Ausflüge usw.) über alle Standorte und auch mit den Schwesterfirmen der Dr. Aichhorn Group stärken den Zusammenhalt und bilden die Grundlage für optimale Zusammenarbeit. Diese Kollaboration, respektvolle Unterstützung führen für den Kunden zu schnellen Reaktionszeiten und Anpassungsfähigkeit auf neue Situationen.

Durch individuelle, persönliche Betreuung gepaart mit einem Experten-Team, dass seit Jahrzehnten in Sachen Qualität und Fachkompetenz jede Herausforderung meistert ist GIG Karasek zu dem erfolgreichen Unternehmen geworden, das es heute ist.

Es ist daher kein Zufall, sondern Realität, dass Kunden gerade dann auf GIG Karasek setzen, wenn ein Projekt mit höchsten qualitativen Ansprüchen und besonderen Herausforderungen wie z.B.: einer kurzen Projektlaufzeit oder neue Methoden, umgesetzt werden soll.

Der Erfolg gibt Recht - seit heuer ist GIG Karasek auf allen Kontinenten aktiv. Rund um die Welt, von Südafrika bis Finnland, von den USA bis Indien, konnte GIG Karasek in den letzten Jahren für seine Kunden durch sein außergewöhnliches Engagement, jahrzehntelange Erfahrung, Innovation und Flexibilität zahlreiche Projekte realisieren. Auf Grund der überaus erfreulichen Auftragslage, ist GIG Karasek dabei, sein Team kontinuierlich zu erweitern.

zVg



Alle Informationen zu offenen Positionen finden Sie unter:

www.gigkarasek.at

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen interessanter Persönlichkeiten, die Teil der eines unschlagbaren Teams sein wollen.