Das Familienunternehmen Schrenk hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Es sind neue Geschäftsfelder im Aufbau und man stellt sich für die Zukunft gerade neu auf. Im Traditionsgeschäft, der Fertigung hochwertiger Holztreppen und Innentüren, ist die Entwicklung gut.

Besonders erfreulich ist die Wertschätzung der Waldviertler Kunden die regional produzierte Produkte suchen. Treppen und Türen von Schrenk haben aber auch einen hohen Stellenwert im Wiener Raum und in ganz Österreich. Das vor zwei Jahren von Schrenk gegründete Unternehmen LeanWorks GmbH hat sich am Markt etabliert. Der Schwerpunkt richtet sich an die Optimierung von Bauprozessen in Fertigung und Montage. Aufmerksamkeit erreichte das Unternehmen mit dem innovativem Hauskonzept „ZiKK 2.0 Das Plugin Haus“. ZiKK bietet Häuser von 50 bis 120 m². Das Team organisiert und begleitet den Bauherren von der grünen Wiese bis zum Einzug in das neue Haus. Mit dem neu gegründeten Startup Unternehmen WoodRocks revolutioniert Schrenk gemeinsam mit Rhomberg, einem Vorarlberger Baukonzern, den mehrgeschoßigen Wohnbau in Holzbauweise. Der Bau der Wandelemente wird in Vitis, auf einer dafür entwickelten Fertigungsstraße, erfolgen.

Damit die Entwicklung der Schrenk Firmengruppe weiter in diesem Tempo weitergeht, werden für unterschiedliche Bereiche, top-ausgebildete Arbeitskräfte benötigt. Des Weiteren sind auch Tischler, Zimmerer, Hilfskräfte und Lehrlinge für die Umsetzung der vielen Projekte erforderlich. Informationen findet man auf der Website des Unternehmens.

