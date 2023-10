Eine zukunftsorientierte Schule

Alle Klassen sind mit digitalen Schultafeln, sogenannten Smartboards, technisch auf dem neuesten Stand. Nach dem 8-Punkte-Plan des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden alle Schülerinnen und Schüler mit Laptops ausgestattet. Im Unterrichtsfach Digitale Grundbildung (DG), welches in jeder Schulstufe im Stundenplan verankert ist, lernen die Kinder den Umgang mit Office-Programmen, das richtige Verhalten im Netz und die Gefahren von Social Media kennen.

Einen sprachlichen Schwerpunkt gibt es in Englisch und „European Studies“ mit wöchentlicher Unterstützung eines Native Speakers. Die EMS Grünbach bietet ein breitgefächertes Angebot an unverbindlichen Übungen. Von Fußball über Volleyball sowie Orientierungslauf bis hin zu einer Kreativwerkstatt, die in Kooperation mit der Musikschule Grünbach stattfindet, bleiben keine Wünsche offen. Eine optimale Vorbereitung aufs Berufsleben bietet der ECDL (Europäischer Computerführerschein), welcher im Rahmen einer unverbindlichen Übung ab der 7. Schulstufe absolviert werden kann. Ab dem nächsten Schuljahr findet Englisch Intensiv (KET) als weitere unverbindliche Übung an der EMS Grünbach statt.

Sportlich werden die Schülerinnen und Schüler regelmäßig gefordert. Neben der Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen in Fußball, Volleyball, Crosscountry-Lauf, Orientierungslauf, Frauenlauf und vielen mehr, wird auch auf die tägliche Fitness nicht vergessen.

Den Kindern steht ein einzigartiger Schulgarten mit diversen Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Schikurse, Schwimmunterricht und Projektwochen finden großen Anklang.

Tag der offenen Tür: 7. Dezember, 8-12 Uhr, Elternabend 19 Uhr. www.ems-gruenbach.at