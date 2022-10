Eine bunte Vielfalt in Wr. Neustadt

Von Wirtschaft und Technik bis hin zu Sport und Sprachen. Das Angebot der Mittelschulen in Wiener Neustadt könnte nicht abwechslungsreicher sein. Hier ein Überblick:

Bilingual Junior High School

Die Bilingual Junior High School, eine Schule mit den Unterrichtssprachen Deutsch und Englisch, legt großen Wert auf kulturelle Vielfalt, ein gutes Miteinander aller und die Förderung der analogen und digitalen Kommunikation.

Internationalität wird großgeschrieben, Native Speaker aus der ganzen Welt unterstützen das Sprachenlernen. Englische Sprachreisen im In- und Ausland unterstützen dies zusätzlich, auch das „Cambridge Certificate“ kann während der Schulzeit erworben werden.

Am 18. November 2022 steht der „Tag der offenen Tür“ an der Schule deshalb heuer auch unter dem Motto „The English Speaking World“, an dem interessierte Kinder und ihre Eltern Einblick in das Schulgeschehen bekommen können.

Ein großes Angebot an Unverbindlichen Übungen und Freigegenständen (Creative Arts, Musical Theatre, Dance, Choir & Band, Languages and Sports) wird zusätzlich geboten.

Alle Informationen zur Bilingual Junior High School unter www.bilingualeschule.at

Europaschule

Die Europamittelschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: zVg

Insgesamt vier verschiedene Schwerpunkte werden in der Europamittelschule geboten: sprachlicher Schwerpunkt – Französisch, naturwissenschaftliches Seminar mit Informatik, berufsorientiertes Seminar mit Werken und Kochen sowie ein multisportiver Zweig.

Unterrichtet wird in der Europamittelschule nach dem Lehrplan der Mittelschule, der jenem einer allgemeinbildenden höheren Schule entspricht. In den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch gibt es keine Gruppenteilung, sondern eine Lerngruppe mit innerer individueller Differenzierung.

Schülerinnen und Schüler werden in diesen Fächern von zwei Lehrern betreut. Ab der zweiten Klasse ist eine differenzierte Beurteilung je nach Leistungsstufung vorgesehen, um jedem Lernenden gerecht werden zu können.

Das Hauptaugenmerk der Europamittelschule liegt darauf, dass jedes Kind individuell betreut wird. Aufnahmevoraussetzungen ist der positive Abschluss der 4. Klasse Volksschule, eine Benotung nicht schlechter als „Befriedigend“ ist von Vorteil.

Zu weiteren Angeboten der Schule zählen eine Nachmittagsbetreuung, internationale Schulpartnerschaften sowie Sport- und Kreativangebote.

Bei Interesse können Einzeltermine in der Schule vereinbart werden.

Der Tag der offnen Tür geht am 11. November über die Bühne.

www.nms-europaschule.at

Mittelschule Föhrenwald

In der Mittelschule Föhrenwald stehen die Schwerpunkte Gesundheit und Soziales im Mittelpunkt. Foto: zVg

Seit dem Schuljahr 2021/22 wird die Mittelschule Föhrendwald als Expositur der Europamittelschule geführt. Das Schwerpunktfach „Gesundheit und Soziales“ und die Integration finden großen Zuspruch unter den Schülerinnen und Schülern, sowie ihren Eltern und Erziehungsberechtigten.

Im Bereich „Soziales“ stehen das Verständnis zwischenmenschlicher Strukturen, das Erarbeiten präventiver Konfliktlösungen, wie auch das Anwenden diverser Kommunikationsstrategien im Vordergrund.

Der Bereich „Gesundheit“ beinhaltet Kernthemen wie beispielsweise gesunde Ernährung, Bewegung und sportliche Aktivitäten, sowie Psychohygiene und Stressbewältigung. Obwohl die Mittelschule ihren Tag der offenen Tür bereits im Oktober hatte, ist eine individuelle Schulbesichtigung nach telefonischer Absprache unter ( 0676/ 88 373 2372 gerne jederzeit möglich!

Nähere Informationen gibt es unter www.ms-foehrenwald.com.

Musikmittelschule

In der Wiener Neustädter Musikmittelschule stehen Musik und Kreativität im Mittelpunkt.

Foto: zVg

Wer sich in seiner Schullaufbahn kreativ betätigen möchte, der ist in der Musikmittelschule am Burgplatz genau in der richtigen Schule.

Durch den musikalischen Schwerpunkt gibt es zahlreiche Angebote: kostenlose Instrumentalstunden in Kleingruppen (im Stundenplan inkludiert); eine individuelle musikalische Förderung durch Gruppen wie Band, Chor, Orchester, Tanz, Trommeln, „Musik und Computer“; Persönlichkeitsbildung durch Auftritte verschiedenster Art wie zum Beispiel Vorspielabende, Großprojekte im Stadttheater, Adventkonzert oder musikalische Wettbewerbe.

Damit ist die Angebotspalette der Mittelschule aber noch nicht ausgeschöpft. So gibt es folgende Zusatzangebote: Darstellendes Spiel; Interessens- und Begabungsförderung; Fotografie und Robotik; Mittagessen; Tagesheim; Wintersport- und musikalische Projektwochen; Opern-, Theater- und Musicalbesuche sowie Klippert-Training.

Am 25. Oktober kann man zwischen 8 und 12 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Weitere Infos: ( 0676/883732379 oder www.musikmittelschule-wn.at

Sportmittelschule

Die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule freuen sich auf die Besucher beim Tag der offenen Tür. Foto: zVg

Teamgeist und Zusammenhalt, Freude an der Bewegung, Lernen fürs Leben. Das charakterisiert die Sportmittelschule in kurzen Zügen.

Emilian Metu, Can Keles, Niels Hahn: Alles Namen, die jedem Fußballexperten bekannt sind und die vor wenigen Jahren noch in der U13-Schülerliga-Mannschaft der Sportmittelschule Wiener Neustadt erfolgreich kickten.

Doch nicht nur die Kicker feilen auf dem riesigen Schulgelände (inklusive Dreifach-Turnsaal) in vier Wochenstunden an ihren Fertigkeiten. In weiteren drei Sparten bilden ausgezeichnet qualifizierte Sportlehrer die Kinder und Jugendlichen zu Topsportlern und/oder gesundheitsbewussten jungen Menschen aus.

Egal ob man sich für die Sparte „Ballspiele“ oder „Moderner Fünfkampf“ (Laufen, Schießen, Schwimmen und Fechten) entscheidet, wird sportlich ordentlich gefordert. Auch der Breitensport kommt nicht zu kurz, denn in der Sparte „Fit for Life“ begeben sich die Kids auf die Suche nach ihrem „Sport für´s Leben“.

Am 21. Oktober lädt die Mittelschule zum Tag der offenen Tür ein.

Weitere Infos: www.sportmswn.at

Mittelschule für Wirtschaft und Technik

Viele Experimente stehen bei der Mittelschule für Wirtschaft und Technik auf dem Lehrplan. Foto: zVg

Wer sich im Laufe seiner schulischen Laufbahn im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik vertiefen möchte, ist hier genau richtig.

Denn der mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnete Schulstandort regt mittels verschiedenster Maßnahmen und vielfältiger Zugänge, wie dem regelmäßigen Einsatz digitaler Endgeräte, der gezielten Durchführung von Experimenten sowie der Teilnahme an naturwissenschaftlich ausgerichteten Projekten während der Unterrichtszeit zum Staunen und Nachdenken an.

Am 14. November geht zwischen 8 und 16 Uhr der Tag der offenen Tür über die Bühne.

Weitere Informationen gibt es unter mittelschule-wirtschaft-technik.at