Italien mit dem Komfortbus entdecken

Im Frühling entdecken wir gemeinsam das Meraner Land zur Apfelblüte, aber auch den goldenen Herbst in Südtirol muss man gesehen haben! Die Region, umgeben von der herrlichen Bergwelt der Dolomiten, bietet eine Kombination aus Alpenromantik und mediterranem Flair.

In der Lombardei sind viele Seen mit palmengesäumten Ufern in eine Bergkulisse eingebettet, wie z.B. der Lago Maggiore mit den bekannten Borromäischen Inseln sowie der Comersee.

Immer eine Reise wert ist der Gardasee! Dieser ist besonders für sein mildes Klima, seine zauberhaften Orte und sein klares, türkises Seewasser beliebt. Im Herbst führen die Mitterbauer-Wege an den südlichen Gardasee. Reisehöhepunkt ist der Ausflug in die Romeo-und-Julia-Stadt Verona.

Foto: shutterstock

Kommen Sie außerdem mit ins klassische Venedig! Die Stadt auf dem Wasser vereint Romantik, Kunst und Geschichte. Bei einer Gondelfahrt kann die Lagunenstadt von einer besonderen Perspektive erkundet werden.

Weiter westlich bietet die Region Piemont ein wahres Paradies für Genießer! Die Landschaft mit sanften Hügeln, UNESCO Weinbergen und naturbelassenen Bergwelten ist einmalig. Ein Besuch einer typischen Weinkellerei sowie der Hauptstadt Turin darf nicht fehlen.

Foto: shutterstock

Angrenzend befindet sich das bezaubernde Ligurien. Die Küste erstreckt sich von der Côte d’Azur bis zur Toskana hinab und ist für die fünf Orte der Cinque Terre bekannt. Die Besonderheiten der Gegend sind die bunten Häuserfassaden und die steilen Klippen.

Zu Fronleichnam besuchen wir die beeindruckende Toskana, wo ein unerschöpfliches Reservoir an Kunstschätzen aus verschiedenen Epochen an berühmte Künstler erinnert. Entdecken Sie weiters den „Schiefen Turm“ von Pisa, die Kunst- und Kulturmetropole Florenz, uvm..

Foto: shutterstock

Im Mitterbauer-Reisekalender auch enthalten: eine Fahrt in die ewige Stadt Rom. Bei einer Stadtführung können Sie die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, wie den Petersdom, das Kolosseum, den Trevi-Brunnen, uvm. kennenlernen.

Zu guter Letzt bringen wir Sie in die Region Apulien, der Absatz des italienischen Stiefels. Lernen Sie den Süden Italiens mit den beeindruckenden Küstenlandschaften, mit der Kulturhauptstadt Matera, mit dem besonderen Castel del Monte und viele weitere verborgene Schätze kennen.

Steigen Sie in den Komfortbus ein, lehnen Sie sich zurück und kommen Sie bequem und sicher in den Süden! Genießen Sie „La dolce vita“ im wunderschönen „Bella Italia“!

