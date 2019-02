Ing. Stefan Streicher im Interview.

Wofür setzen Sie sich im Gemeinderat ein?



"Drei Themen sind mir besonders wichtig: Erstens das Thema leistbares Wohnen. Wir möchten Gemeindewohnungen errichten, der Vorteil davon ist, dass die Gemeinde dann eine Immobilie besitzt und das Geld nicht wie bei Förderungen weg ist. Wichtig ist uns auch der Veranstaltungssaal. Er soll definitiv im Zentrum errichtet werden und wir möchten einen Fahrplan mit der Pfarre ausarbeiten. Außerdem braucht Wolkersdorf ein Verkehrskonzept, um Gefahrenstellen zu entschärfen."



Was ist Ihre persönliche Motivation für Ihr politisches Engagement?



"Ich bin in Wolkersdorf aufgewachsen, mich verbinden daher viele positive Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend mit meinem Heimatort. Auch meine Kinder wachsen hier nun auf. Es ist die Liebe zur Stadt und den Menschen in Wolkersdorf, die für mich meine persönliche Motivation ist. Dies unterscheidet mich auch von den anderen. Mein Antrieb ist es, für die Stadtgemeinde zu arbeiten, der Gemeinderat ist für mich kein Sprungbrett für eine politische Karriere. Über MIT:uns steht zudem keine übergeordnete Organisation, wir sind tatsächlich unabhängig."



Was wird ihr erster Antrag im Gemeinderat sein?



"Wir haben schon in der letzten Gemeinderatsperiode einen Masterplan für Wolkersdorf gefordert. Auch in der kommenden Periode werden wir weiterhin einen Masterplan für die nächsten 20 Jahre einfordern, um Grundsteine für die Entwicklung der Stadtgemeinde zu legen. Zudem müssen wir die Finanzen genau unter die Lupe nehmen, denn daraus ergibt sich, welche Projekte wir - auch unter Mitwirkung der anderen Fraktionen - umsetzen werden können."

- Bürgermeisterkandidat Ing. Stefan Streicher. Liste 2, MIT:uns