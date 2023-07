SENKER Gruppe neuer Sponsor bei SKU Ertl Glas Amstetten

• Mobilität und Fußball

Der Fußballklub SKU Ertl Glas Amstetten, aus der 2. Bundesliga, freut sich über einen neuen Sponsor-Partner. Die SENKER Gruppe wird ab sofort das Team unterstützen und als Sponsor auftreten.

Das Autohaus Senker ist mit seinen sieben Fachwerkstätten seit mehr als 70 Jahren ein kompetenter Mobilitätsanbieter im westlichen Niederösterreich und hat sich als zuverlässiger Ansprechpartner in Sachen Mobilität rund um die Marken: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda und Cupra etabliert.

Mit der Partnerschaft zum SKU Ertl Glas Amstetten möchte das Unternehmen seine Verbundenheit zur Region und zum Sport unterstreichen.

Mobilität und Fußball

Mobilität und Fußball können auf verschiedene Weise zusammenpassen. Zum einen ist Mobilität für den Fußball unerlässlich. Die Spieler reisen zu den Spielen und zum Training, die Fans wollen zu den Stadien gelangen und auch die Organisation des Vereins erfordert eine gewisse Mobilität.

Zum anderen ist Fußball eine der beliebtesten Sportarten weltweit und verbindet Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und Kulturen. Fußball fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch den Teamgeist und die sozialen Fähigkeiten. Der Teamgeist, der dabei entsteht, kann auch außerhalb des Spielfelds von großem Nutzen sein, sei es im Beruf oder im privaten Umfeld.

Apropos Teamgeist: In den sieben Fachwerkstätten der SENKER Gruppe ist eine Teamperformance entscheidend für die bewährte Service-Qualität und fördert die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen und Kund:innen.

Fußball ist auch ein wichtiger Faktor für die körperliche Gesundheit. Durch das Laufen, Sprinten und Dribbeln werden Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination trainiert. Fußball ist somit eine ideale Sportart, um die körperliche Fitness zu verbessern und gesund zu bleiben. Insgesamt ist Fußball ein Sport, der Menschen verbindet und fördert.

Regionales Engagement und Verbundenheit

Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen engagiert sich der nachhaltige Mobilitätsanbieter im westlichen Niederösterreich in den vielfältigsten Bereichen des täglichen, gesellschaftlichen Lebens wie Kultur, sozialen Projekten, lokalen Vereinen und auch im Sport, allen voran im Breiten- und Volkssport Fußball.

Im Fußballsport zählen die gesellschaftlichen Werte wie Verlässlichkeit, Loyalität und Teamgeist. Die Unterstützung regionaler Aktivitäten fügt sich mit den Werten der gelebten Senker-Kultur ineinander. Damit bietet Senker den Fußballklub einen weiteren Mehrwert. „Mobilität begleitet uns durch das ganze Leben. Sie ist vielfältig, umfassend und individuell. Sie verändert sich und passt sich dem individuellen Lifestyle an.

Als regionaler Mobilitätsversorger übernehmen wir die wichtige Rolle, für eine nachhaltige Mobilität unserer Kund:innen zu sorgen. Da ist es praktisch, jemand an der Seite zu haben, der dabei professionelle Unterstützung leisten kann. Hier kommen wir ins Spiel. Egal ob Spieler, Fan oder Trainer – wir haben und finden für jeden Mobilitätsbedarf die passende Mobilitätslösung“, so Geschäftsführer Harald Heiss.

SKU und SENKER: Die Nummer 1 im westlichen Niederösterreich – im Mostviertel

Der Zweitligist SKU Ertl Glas Amstetten ist der Mittelpunkt des Fußballs im Mostviertel. Der Vorstand des Fußballklubs ist begeistert von der neuen Partnerschaft und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

"Wir sind stolz darauf, mit dem Autohaus Senker einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Gemeinsam möchten wir den Fußball in Amstetten und der Region weiter voranbringen und für spannende Spiele und Emotionen sorgen", so der Vorstand des SKU Ertl Glas Amstetten. Auch das Autohaus Senker zeigt sich begeistert von der neuen Partnerschaft.

"Wir freuen uns, den SKU Ertl Glas Amstetten zu unterstützen und gemeinsam für eine erfolgreiche Saison zu sorgen. Der Fußball ist ein wichtiger Bestandteil unserer Region. Er verbindet Menschen und fördert den Teamgeist. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen möchten wir unseren Beitrag dazu leisten", so Ing. Harald Heiss, MBA, Geschäftsführer der SENKER Gruppe.

Die Fans des SKU Ertl Glas Amstetten dürfen sich aufspannende Spiele und eine starke Mannschaft freuen, die nun auch von einem starken Mobilitäts-Partner unterstützt wird