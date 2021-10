SKF – mit Vollgas in die Zukunft!

Vor 114 Jahren war es soweit: SKF wurde in Schweden gegründet und legte seitdem einen Wachstumskurs hin, der es in sich hat. Bereits 1920 war die SKF Gruppe in fünf Kontinenten präsent – heute ist SKF in mehr als 130 Ländern vertreten und für weltweite Kunden ein starker Partner.

Der global führende Anbieter von Mobilitätstechnologien betreibt 91 Produktionsstätten weltweit, das Produktionszentrum im oberösterreichischen Steyr gilt dabei als internationaler Benchmark-Standort.

Innovationen made in Upper Austria

Formel 1-Boliden, Motoren der Moto GP oder KTM Bikes bis hin zu meterhohen Windrädern oder Hochgeschwindigkeitszügen – in all diesen performancestarken Mobilitätsinstrumenten steckt Hightech von SKF.

Seit über 30 Jahren werden in Steyr Wälzlager für Turbinen, Pumpen und Motoren, aber auch vollautomatische Mess- und Prüflösungen entwickelt. Die Leidenschaft und Innovationskraft, die im internationalen führenden Technologiekonzern täglich gelebt wird, spüren auch die Kunden. „SKF steht für Premium-Qualität, Innovation und Flexibilität. Unsere namhaften Kunden vertrauen seit vielen Jahren auf unsere visionären Hightech-Lösungen für die Mobilität der Zukunft – darauf sind wir sehr stolz“, sagt Franz Hammelmüller, Vorstand der SKF Österreich AG.

SKF

Das intensive Forschen an nachhaltigen Mobilitätstrends setzt bei SKF Österreich auch einen schonenden Umgang mit Ressourcen voraus. So wird beispielsweise die erforderliche Energie für die Werke in Steyr und Judenburg nahezu zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen bezogen.

Gemeinsam neue Wege gehen

Bei SKF Österreich steht der Mensch im Mittelpunkt: von den Mitarbeitenden über die Kunden und Partner bis hin zu den Lieferanten.

Rund 1.100 Expertinnen und Experten arbeiten bei SKF in Steyr täglich daran, die hochwertigen SKF Technologielösungen und -produkte konsequent weiterzuentwickeln. Im SKF Werk in Judenburg, wo der Fokus auf leistungsstarken Dichtungssystemen liegt, werden knapp 200 Personen beschäftigt.

SKF

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Motor für unseren Erfolg. Denn es sind unsere engagierten Teams, die unsere Technologien und Innovationen überhaupt entstehen lassen – das beginnt bereits bei unseren Youngsters. Jährlich starten bei uns rund 15 Lehrlinge ihre Karriere und können hautnah an den neuesten Hightech-Lösungen mitarbeiten“, betont Franz Hammelmüller.

Teamgeist, der gelebte besondere SKF-Spirit, die Leidenschaft für Mobilität und eine ausgeprägte Innovationskraft machen SKF Österreich zu einem der attraktivsten, größten und modernsten Arbeitgeber in der Region und weit darüber hinaus.

Mehr unter www.skf.at.