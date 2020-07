Sabine Derflinger setzt Johanna Dohnal, dieser Ikone der österreichischen Politik, ein Denkmal und schafft damit eine Identifikationsfigur für heutige und nachfolgende Generationen.

Selbst wenn sich vieles in diesem Film vor allem in jedem Detail jenen erschließt, die die Dohnal erlebt haben oder vertraut sind mit den Winkelzügen der österreichischen Politik der 1970er bis 1990er Jahre, transportiert sich das Charisma und die Wirkung dieser Frau allein durch ihr Auftreten und die sorgsam gewählten Archivaufnahmen.

Das alles könnte zu einer eher nostalgisch-dokumentarischen Biografie werden, würde Sabine Derflinger nicht immer wieder Brücken in die Gegenwart schlagen. So berichten etwa in einer überaus erhellenden Gesprächsrunde jüngere Feministinnen, wie sehr sie durch Johanna Dohnal beeinflusst und geprägt wurden — und auch darüber, wie viel immer noch getan werden muss, um zu einer wirklichen Gleichberechtigung zu gelangen.

Vielleicht liegt gerade darin der Schmerz und das Wunderbare in diesem Film: An der selbst noch posthum deutlich spürbaren Präsenz dieser Frau, die die Leinwand durchbricht und sich auf das Publikum überträgt. Und dem gleichzeitigen Bewusstsein dafür, dass eine wie sie dringend fehlt. Nicht nur in Österreich, sondern in jedem Land und vieltausendfach.

Dennoch ist Die Dohnal nicht nur ein Abgesang auf eine wunderbare Persönlichkeit, die nicht mehr lebt. Sondern zugleich auch ein Beweis dafür, dass die Saat, die sie und viele andere Feministinnen gesät haben, sich weitergetragen hat. Und dass selbst in Zeiten wie diesen, in denen vieles nach einem Backlash aussieht, die Ideen und Botschaften am Ende obsiegen werden. Ganz einfach deshalb, weil sie gut und richtig sind und eigentlich selbstverständlich sein müssten, dies aber noch lange nicht sind.