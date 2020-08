Kinobegeisterte dürfen sich heuer beim 24. Mondscheinkino auf europäische Filmkultur, Kinoneuheiten und einen Mix aus den verschiedensten Filmgenres freuen. Sternenhimmel und Mondschein sind schon reserviert!



Die Atmosphäre im traumhaften Ambiente der Stadtmauer, Fackellicht vor den imposanten Zinnen und tolle Filme vereinen sich zu unvergesslichen Kinoabenden. Bis 23. August 2020 heißt es jeden DO, FR, SA und SO ab 21.00 Uhr „Film ab“! Zusatztermin: 12.8.

Tipp:

Karten können bereits in allen Raiffeisenbanken sowie täglich bis 17 Uhr in der Tourismus-Information Eggenburg gekauft werden.

Ihr Vorteil - kein Anstellen in Covidzeiten!

Bitte lesen Sie auch unsere Coronabedingte Maßnahmen



„Die Eiskönigin 2“ am 06.08.2020 ist abgesagt – Ersatzfilm „Jumanji – The next Level“

Bei bereits erworbenen Karten ist ein Austausch der Karten an der Abendkassa für einen beliebigen Film der Saison 2020

im Mondscheinkino Eggenburg möglich.

Bei Fragen wenden Sie sich an die Tourismus-Information, 02984 3400, tourismusinfo@eggenburg.at