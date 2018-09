Attraktiver Arbeitgeber in der Region

Vom 1924 gegründeten Sägewerk mit drei Mitarbeitern zum High-Tech-Unternehmen für Leim- und Schnittholz mit 215 Mitarbeitern an 3 Standorten im kleinen Erlauftal – Mosser hat sich mit rund 60 prozentige Exportquote zu einem international äußerst erfolgreichen Unternehmen seiner Branche entwickelt, und ist dennoch in der Region stark verwurzelt.

Mit einem jährlichen Umsatz von 130 Millionen Euro, laufenden Investitionen und einer stabilen Auslastung ist Mosser ein attraktiver Arbeitgeber in der Region. Die familiären Strukturen, sowie laufende Aus – und Weiterbildungsprogramme stellen die Mitarbeiterzufriedenheit und –entwicklung in den Vordergrund.

zVg



Zur Philosophie von Mosser gehört die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse, internationale Marktpräsenz und Investitionen in Qualität, Service und Kundenzufriedenheit.

Mosser bietet Jobs für eine Vielzahl von Ausbildungsprofilen – vom angelernten Arbeiter über den Facharbeiter bis hin zu hochspezialisierten Technikern. Das Unternehmen ermöglicht angelernten Mitarbeitern durch entsprechende Fachausbildung langfristige Entwicklungsperspektiven - interne Schulungen und fachspezifische Kurse werden von der Firmenleitung aktiv gefördert und unterstützt. Für HTL-Absolventen bieten sich spannende und abwechslungsreiche Herausforderungen im Bereich der Optimierung der hochautomatisierten Fertigungsprozesse bzw. im technischen Einkauf, HAK-Absolventen mit Fremdsprachenkenntnissen finden ihr Betätigungsfeld im Rahmen des internationalen Vertriebs.

Mosser – Vom Baum zum Endprodukt

zVg

Bei Mosser ist Nachhaltigkeit keine leere Worthülse – Nachhaltigkeit ist gelebte Praxis. Das Unternehmen wurde als erster österreichischer Weiterverarbeiter PEFC zertifiziert und bezieht sein Rohmaterial aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Die hohe Fertigungstiefe ermöglicht Mosser 100% des eingesetzten Rundholzes in Form von Fertigprodukten oder als Rohstoffe für die weiterverarbeitende Industrie abzusetzen. Im Bereich der Umweltverträglichkeit setzt Mosser regelmäßig Akzente und nutzt hier die modernsten Technologien. Die Verarbeitung von Holz ist letztendlich ein aktiver Beitrag zur Reduktion des CO2 Ausstoßes – Holzbauten haben im Gegensatz zu Bauten aus nicht nachwachsenden Rohstoffen einen um 50% reduzierten CO2 Fußabdruck.

Das Unternehmen ist dem kleinen Erlauftal stets treu geblieben und hier entsprechend der Firmen- und Familienphilosophie stark verwurzelt. Durch das

jahrzehntelange, stetige Wachstum steht Mosser für nachhaltige Stabilität und ist ein familiengeführter, krisensicherer Arbeitgeber der Region.



Mosser – Tag der offenen Tür

Wann: 22.09.2018 9 – 15 Uhr

Wo: Fohlenhof 2, 3263 Randegg

Firmenpräsentation, Betriebsführungen durch die Produktionsstätte, Fotobox, Hüpfburg, Verpflegung vor Ort