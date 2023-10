Senker Gruppe ehrte 97 langjährige Mitarbeiter

370 Mitarbeiter, mehr als ein Viertel sind seit über 20 Jahren dem Unternehmen treu - eine beeindruckende Bilanz. Die Senker Gruppe mit ihren traditionsreichen Familienunternehmen Autohaus Senker und Autohaus Pruckner ehrte kürzlich 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für langjährige Firmenzugehörigkeit in ihren Betrieben Amstetten-Neufurth, Waidhofen/Ybbs, Haag, Ybbs, Melk, Wieselburg und Scheibbs.

Im Rahmen eines feierlichen Abends im Schloss Zeillern dankte die Familie Senker und Geschäftsführer Harald Heiss den Jubilaren für ihr Engagement und ihre Treue zum Unternehmen.

Langjährige Verbundenheit und Loyalität

Der regionale Arbeitgeber beschäftigt in seinen sieben Autohäusern im Mostviertel 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 60 Lehrlinge. Geehrt wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit 20, 25, 30, 35, 40 und 45 Jahren einen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Die Weitergabe der langjährigen Erfahrung an den Fachkräftenachwuchs hat über Jahrzehnte die hohe Kundenbetreuungs-Kompetenz garantiert.

Nur so können Senker und Pruckner ihren Kunden kontinuierlich die bewährte Service-Qualität bieten. „Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen prägen wesentlich die Senker Gruppe und sind Garant für unsere exzellente Kundenzufriedenheit. Herzlichen Dank für Ihren persönlichen Einsatz!“, sagte Geschäftsführer Ing. Harald Heiss, MBA während der Ehrung.

Werte bewahren und pflegen

Die Ehrungen für 20 bis sogar 45 Jahre Firmenzugehörigkeit sind der Unternehmensleitung ein besonderes Anliegen. „Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es wichtig, die Werte, die zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben, zu bewahren und bewusst zu pflegen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Unternehmen weiterhin die Treue schenken“, betonte Ing. Harald Heiss, in seiner Festrede. Für den Generalimporteur Porsche Austria steht die Senker Gruppe seit mehr als 70 Jahren für die gelebte Kultur einer wertschätzenden Partnerschaft auf Augenhöhe und zählt zu den Vorbildunternehmen in der Volkswagenorganisation.

“Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Treue zu Senker und Pruckner sowie unseren Marken aus dem Volkswagenkonzern“, betonte Mag. Walter Geiger, Leiter Group Service, Porsche Austria Salzburg, der den Feierlichkeiten beiwohnte und es sich nicht nehmen ließ, den Jubilaren persönlich zu gratulieren. Die Ehrengäste überreichten gemeinsam mit Familie Senker den Jubilaren die Ehrenurkunden und Anerkennungen.

Miteinander die Zukunft gestalten

Bei den Ehrungen zur Betriebszugehörigkeit wurde auf einen gelebten Generationen-Mix hingewiesen, der wertvolle Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer generiert und viele Vorteile im gegenseitigen Miteinander bringt.

„Unser Erfolg basiert auf einem engen Zusammenspiel aller Teammitglieder, auf dem generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch, auf der Weitergabe von bewährtem Know-how, aber auch auf Werten wie respektvoller Umgang und Wertschätzung. Schließlich spüren unsere Kunden unseren Teamspirit.“, so Harald Heiss.

Ein Statement für die hohe Qualität des Arbeitgebers

Sechs der insgesamt 97 Jubilare sind bereits seit 45 Jahren für Senker tätig. „Insbesondere diese langjährigen Mitarbeiter sind ein Zeichen dafür, dass Senker und Pruckner ein motivierendes Arbeitsumfeld schaffen, indem jeder Einzelne sich einbringen kann“, so Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Amstetten, Herbert Grurl.

„Die Autohausunternehmen Senker und Pruckner gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben der Region und leisten gemeinsam mit ihren zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen essenziellen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Mostviertel“, so Mag. Johannes Schedlbauer, MAS, Direktor der Wirtschaftskammer St. Pölten (NÖ).

Senker Gruppe auch bei der Nachwuchsgeneration gefragt

Auf Basis eines respektvollen und wertschätzenden Umgangs miteinander stellt die Senker Gruppe als Arbeitgeber die Ausbildung und Entwicklung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberste Stelle. Eine gelebte Kultur, die beispielsweise an der Lehrlingsausbildung zu sehen ist – im Jahr 2023 begannen 15 junge Talente ihre Techniker-Ausbildung bei Senker und Pruckner. Aktuell absolvieren in den sieben Fachwerkstätten 60 Lehrlinge ihre KFZ-Lehre und dürfen großartige Zukunftschancen erwarten.

www.senker.at

www.pruckner.co.at