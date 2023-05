Die Beeren sind los

Ernährung ist uns wichtig, keine Frage. Gesund, regional & möglichst Bio sollte es sein. Eigentlich möchte man stets nur das Beste kaufen, aber gerade in Zeiten der Teuerung ist das für kaum jemanden noch leistbar.

Immer mehr Menschen entdecken daher das Einkochen für sich. In früheren Zeiten allgegenwärtig, war dieses Thema dann lange Zeit in Vergessenheit geraten. Umso mehr erfreut es sich heutzutage aber wieder immer größerer Beliebtheit.

Saisonales Obst und Gemüse auf Vorrat anlegen

Schließlich wird es dadurch möglich, saisonales Obst und Gemüse in vielfältiger Weise genau dann auf Vorrat zu legen, wenn es in Hülle und Fülle verfügbar und somit günstig ist. Hat man einmal mit dem Einrexen angefangen, erkennt man rasch die vielen Vorteile und Möglichkeiten:

Saisonales wird günstig eingekauft, um es später ganzjährig verfügbar zu haben, im eigenen Garten Gewachsenes wird laufend geerntet und zu allerlei Köstlichkeiten verarbeitet, die man später genießen kann.

Nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch fertige Speisen werden in größeren Mengen auf Vorrat gekocht, was Stromkosten & Zeit spart. Die Lebensmittelverschwendung verringert sich ebenso. Stattdessen erfreut man sich daran, allerhand selbstgemachte Köstlichkeiten und Lieblingsspeisen jederzeit im Vorratsschrank parat zu haben.

Tipps für den Start ins Einmachabenteuer

Das Thema ist also in vielerlei Hinsicht sinnvoll und findet daher immer Beachtung. So manche Neugierige und Einsteiger wissen jedoch häufig nicht, wie man damit anfängt und was man alles für einen gelungenen Start ins Einkochabenteuer benötigt. Schließlich möchte man von Beginn an alles richtig machen.

Längst erkannt hat dies auch der niederösterreichische Spezialist für Lebensmittelverpackung – Müller Glas. Das Familienunternehmen hat sich vorgenommen, mit der Marke myRex das spannende Universum der Lebensmittelbevorratung umfänglich & leicht verständlich aufzubereiten.

Allerhand Wissenswertes und unzählige Rezepte

Dementsprechend findet man auf der gleichnamigen Plattform nicht nur ein ausgeklügeltes Sortiment für jedes Einrex-Abenteuer, sondern auch jede Menge Tipps & allerhand Wissenswertes, unzählige Rezepte und alles was es braucht, um direkt loszulegen.

Ganz nebenbei räumt man noch mit allerlei Mythen und Halbwahrheiten auf. So erfährt man beispielsweise, warum man die fertige Marmelade nicht auf den Kopf stellt oder der Deckel nur einmal verwenden werden soll.

Worauf warten Sie also noch? Starten Sie jetzt mit myRex in die Einkochsaison.

