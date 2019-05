Beim Museumsfrühling am 18. und 19. Mai 2019 bieten Niederösterreichs Museen und Sammlungen abwechslungsreiche Programme für die Besucherinnen und Besucher.

Der Museumsfrühling wird vom Museumsmanagement Niederösterreich organisiert und anlässlich des Internationalen Museumstags gefeiert, der weltweit von 35.000 Museen in 140 Ländern begangen wird. Das jährlich wechselnde Motto lautet 2019 „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“. Spannende Aktivitäten in Stadt-, Stifts- und Regionalmuseen sowie in großen Ausstellungshäusern laden dazu ein, Schätze zu entdecken.

Für Autofreaks und Eisenbahnfans

Rund 150 Exponate – von Mercedes bis Ferrari, vorwiegend von den 1960er bis zu den 1990er Jahren – gibt es im Kraftfahrzeugmuseum Sigmundsherberg bei unterhaltsamen Führungen zu bestaunen. Erstmals wird auch zu einer Oldtimerfahrt zu Eisenbahnmuseen ins Waldviertel in einem original Steyr 380 Postbus (Baujahr 1976) geladen. Im Mostviertler Eisenbahnmuseum in Ruprechtshofen werden Eisenbahnfans am Zugsimulator zu Lokführern. 29 denkmalgeschützte Straßenbahnen gibt es im Wiener Tramwaymuseum in Traiskirchen zu bestaunen. Das Zeitbrücke-Museum Gars am Kamp lädt zur Ausstellung „Franz von Suppé und die Kamptalbahn“.

Für die ganze Familie

Im Kurioseum – Science Center in Purgstall können Kinder einen Robotic-Workshop und Science Shows erleben, im Museum im Ledererhaus stehen Rätselrallyes und Familienführungen auf dem Programm. Viel los ist auch im Museum Ostarrichi: Entdecke Österreich in Neuhofen an der Ybbs: Radio Niederösterreich mit „Radio 4/4“-Moderatorin Tanja Karssemeijer meldet sich am 18. Mai von 14-16 Uhr live aus dem Museum, Jimmy Schlager und Silvio Samoni sorgen für Stimmung. Im Kunstmuseum Waldviertel, wo eine Ausstellung der NÖ Malakademie junge Künstler vor den Vorhang holt, können Kinder mit Pinsel und Farben im Malatelier experimentieren. Im Atelier im Egon Schiele Museum in Tulln tauchen kleine und große Künstler in die „wunderbare Welt der Farben“ ein. Im Römermuseum Mautern stellen Kinder Heilsalben und Duftwasser her, und im Museum Niederösterreich werden in der Mikroskopier-Station kleine Überlebenskünstler auf einmal ganz groß. Die Kunstmeile Krems lädt Familien ins Atelier und widmet sich gemeinsam mit Zeit Punkt Lesen dem Thema „Erzähl mir was! Erfinden, Vorlesen, Spielen.“ Kinder-Workshops und Führungen durch die neue Spielzeugsammlung bietet das 5-Elemente-Museum in Waidhofen an der Ybbs und bei Schleusenführungen in Österreichs ältestem Donaukraftwerk, dem Besucherkraftwerk Ybbs-Persenbeug, erlebt man eine Schiffsschleusung ganz aus der Nähe. „Viel Goldscheider in Thomasch Keramik“ lautet das Motto im Thomasch Keramik – Museum Sierndorf, das auch zu Workshops „Stoffdruck für Kinder“ und zu Schauklöppeln einlädt.

kollektiv fischka/kramar

Im Museum spielt die Musik

Im Museum Franz Schubert und sein Freundeskreis spielt die junge Harfinistin Lisa Buchinger Stücke von Schubert und anderen Komponisten. In Paudorf wird im Wilhelm Kienzl-Museum „Schauplatz Evangelimann“ die feierliche Wiedereröffnung des Museums im Rahmen eines Festaktes gefeiert: Prof. Erich Vanecek spielt auf dem Original Kienzl-Klavier. Die Erstaufführung des Liederzyklus „Volksthümliche Lieder“ von Carl Zeller steht im Carl Zeller Museum in St. Peter in der Au auf dem Programm. Das museum gugging lädt zu einem Kammermusik-Konzert mit einem Ensemble des Campus Grafenegg. Spezialführungen für sehbeeinträchtigte und blinde Personen werden in den Schau.Räumen.Thaya, wo Musikinstrumentenbauer Roland Hauke 70 selbstgebaute Gitarren ausstellt, und im Waldbauernmuseum Gutenstein geboten.

Weine aus Pfaffstätten können im Heimatmuseum Pfaffstätten, wo eine Sonderausstellung über „Weinbau einst“ eröffnet wird, verkostet werden. Das Museum Erlauf Erinnert. Museum der Friedensgemeinde Erlauf lädt zur Sonderausstellung „Heidi Schatzl – autobiographische Aufzeichnungen zu Ernst F. Brod“ und zur Fotoausstellung „Perspektiven der Heimat“.