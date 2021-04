Der Muttertag wird bereits seit über 100 Jahren zelebriert, denn es war am 8. Mai 1914, als der US-Kongress den 2. Sonntag im Mai offiziell zum Muttertag erklärte – zurückzuführen ist dies auf das Engagement der amerikanische Frauenrechtlerin Anna Jarvis aus Philadelphia.

Acht Jahre später, 1922, wurde der Muttertag auch in Österreich eingeführt, was Marianne Hainisch, der Mutter des damaligen Bundespräsidenten Michael Hainisch, zu verdanken ist. In Österreich verwendet man also bereits seit 99 Jahren den zweiten Sonntag im Mai, um sich bei Müttern, Großmüttern und Schwiegermüttern für ihr großes Engagement und ihre liebevolle Zuwendung zu bedanken.

„Am besten und schönsten gelingt die Vermittlung tiefer Gefühle in der Sprache der Blumen“, sagt der Präsident des Blumenbüros Österreich, Kommerzialrat Rudolf Hajek.

Blumen: Romantik ist heuer Trumpf

„Die diesjährigen Trends treffen sicher den Geschmack jeder Beschenkten: mit romantischen und lieblichen Floristensträußen bis zu langlebigen Topfpflanzen für Balkon und Terrasse“, erklärt Rudolf Hajek. Der Muttertag 2021 steht mit seiner Farbgestaltung ganz im Zeichen der Romantik: Im Trend liegen edle Rosé-Töne, zarter Flieder und Violett, die mit Akzenten in Fuchsie und Mint- bis Graugrün eine überaus charmante Wirkung erzielen. Die beliebteste Muttertagsblume ist eindeutig die Rose mit ihren vielen verschiedenen Farben. Blühende Rosenstöcke zählen ebenfalls zu den begehrten Präsenten.

Duft-Präsente sind 2021 „in“

Blumen sind in Österreich als Muttertagsgeschenk also nach wie vor der große Renner. Aber auch der Lieblingsduft aus der Parfümerie bringt Mütter zum Schwärmen. Fachgeschäfte bieten große Auswahl und beste Beratung. Dem Einfallsreichtum sind beim Schenken keine Grenzen gesetzt. Ein Trend, der immer stärker wird, geht dahin, den Müttern wertvolle Zeit zu schenken.

Am Muttertag freut sich auch die Oma sehr über ein kleines Geschenk von ihrer Tochter. Yuganov Konstantin/Shutterstock.com



Was könnte am Muttertag auch schöner sein, als ein netter gemeinsamer Familienausflug, bei dem natürlich auch dem Lieblingsgasthaus ein Besuch abgestattet wird. Mama wird bestens bekocht und erspart sich die anstrengenden Stunden vor dem Herd.

Ein Abenteuer als Geschenk

Essen gehen alleine ist aber manchmal nicht genug. Eine Prise Abenteuer verspricht zum Beispiel ein Hubschrauberrundflug – da wird der Muttertag garantiert unvergesslich.