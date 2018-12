Die weltberühmte Oper von Giuseppe Verdi .

Im Jahr 1813 ist Giuseppe Verdi in der Nähe von Parma geboren worden. Über 200 Jahre danach bietet die renommierte „Stagione D’ Opera Italiana“ die Inszenierung dieses weltberühmten Werkes als Gastspiel auf Tournee dar. Am Freitag, 02. August 2019 erleben Opern-Fans diesen Klassiker im wunderbarem Ambiente des Stiftshofes in Seitenstetten in Niederösterreich.