Wer erspäht die Wildkatze?

Für Familien mit Kindern ist dieser Wanderweg ideal. Vom Nationalparkhaus bis zur Einsiedlerhöhle an der Thaya gibt es viel Spannendes rund um die Wildkatze zu entdecken. Danach ist zwar etwas Ausdauer bei den Anstiegen vonnöten, belohnt werden Klein und Groß aber mit malerischen Ausblicken auf die Thaya und die mächtige Burg Hardegg.Die tief eingegrabenen Wagenspuren am Hohlweg in Richtung Einsiedlerwiese zeugen von der Arbeit früherer Bauern. Sie transportierten hier das Heu für ihr Vieh, das aufgrund der vielen heilkräftigen Kräuter besonders gut gemundet haben muss.

In der Einsiedlerhöhle soll zur Zeit der Kreuzzüge tatsächlich ein Einsiedler gehaust haben. Die Sage dazu lässt sich vor Ort nachlesen. Die Thayabrücke und damit die Verbindung nach Tschechien wurde zur Zeit des Eisernen Vorhangs gekappt. Heute ist die Brücke wieder ein Ort der Begegnung. Der Kirchensteig zwischen Hardegg und dem Nationalparkhaus kommt nicht von ungefähr zu seinem Namen. Frühen nahmen die Kirchgänger von Merkersdorf diesen Weg.