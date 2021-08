Der goldene Herbst in Neukirchen am Großvenediger. Die Wanderzeit erreicht ihren Höhepunkt: Klare Luft, angenehme Temperaturen und ein Weitblick bis nach Venedig! Entdecke zahlreiche Gipfel, Almen, Schutzhütten und Bergseen im Nationalpark Hohe Tauern und in den Kitzbüheler Alpen.

Im Wander- & Wellnesshotel Gassner sind wir persönlich für Euch da und geben die besten Touren- und Ausflugstipps. Unsere Wanderführer Julia & Hans-Peter sorgen bei 5-7 geführten Wanderungen pro Woche für unvergessliche Berglust PUR Momente.

Nationalpark Sommercard inlusive: gratis Bergbahnnutzung, Bus/Zug, Wandertaxis, Großglockner-Hochalpenstraße, Museen, Krimmler Wasserfälle,…

KRAFT tanken, AUSZEIT nehmen, NATUR erleben und die FREIHEIT genießen.

Ein echter KRAFTplatz ist der 1.200 m² große Spa-Bereich.

Blickfang und Herzstück zugleich ist der wunderschön angelegte Naturpool im Garten, um den Holz-Liegeflächen zum Niederlassen einladen. Mit Saunen, Salzgrotte, Eisbrunnen, Infrarotliegen, Ruheräumen und Sonnen-Panoramaterrasse ziehen sich der Genuss und die Entspannung genussvoll in die Länge. La Dolce Vita in den Alpen. Vielleicht noch eine Runde im Blausee-Wasser des Farblicht-Indoor-Pools – und schon zeigt sich das Leben in den schönsten Farben. Anschließend noch eine Aromaölmassage oder Kosmetikbehandlung bei unserer Wellnessspezialistin Maira. Urlaubsglück PUR.

BAUERNHERBST-Zeit mit regionaler und saisonaler Küche. 5-Gang serviertes Abendmenü, Wanderjause und Frühstücksbuffet.

Hotel Gassner

NATUR Highlight:

Übernachtung im Gassner-Baumhaus unter den Wipfeln am Waldrand.

Luxus PUR: 147 ganz persönliche Quadratmeter mit freistehender Badewanne und großer Panoramaterrasse mit Blick in die Berge.

