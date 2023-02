Endstand zur Umfrage: Zukunft der Kolumne Natur und Wissen

Liebe Leserin, lieber Leser

Meine Fragen an Sie, meine werten Leserinnen und Leser, waren vor einigen Wochen:

A) Soll meine Kolumne wöchentlich mit gewohnten Themen erscheinen?

B) Soll meine Kolumne monatlich erscheinen?

C) Soll ich für Sie bekannte Persönlichkeiten Niederösterreichs zu den Themen Natur und Wissen, interviewen?

Endstand mit 20. Februar 2023, unter 1237 Einsendungen (via e-mail):

A) 14%

B) 5%

C) 81%

Ihr Wunsch ist mir Anregung und Anliegen. Sie lesen also in Bälde an selbiger Stelle meine neuen Kolumnen mit interessanten und lustigen, im besten Fall trifft beides zu, Persönlichkeiten aus Niederösterreich.

Lernen Sie gemeinsam mit mir spannende Personen aus Kunst und Kultur, Sport oder Politik kennen. Begleiten Sie uns durch den Werdegang der prominenten und interessanten Persönlichkeiten und erfahren Sie Näheres über deren Einstellungen zu Themen wie Natur und Wissen, Erfahrungen im Leben sowie Zukunftspläne und Aussichten.

Meine neue Ausrichtung der Kolumne können Sie hier unter: Natur und Wissen – VIP Edition, lesen.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.