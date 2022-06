Lebenswerter und erschwinglicher Wohnraum

In der Raimundgasse 9 in Pernitz errichtet die NBG eine Wohnhausanlage mit insgesamt 36 Wohnungen, aufgeteilt auf zwei Stiegen mit je 18 Wohneinheiten, in Niedrigenergiebauweise und kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Jede Wohnung erhält eine Terrasse, eine Loggia oder einen Balkon. Den Erdgeschoßwohnungen werden Eigengärten zugeordnet. Jeder Wohneinheit wird ein PKW-Abstellplatz im Freien zugeordnet. Alle Stiegenhäuser werden barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug eingebaut.

Die Wohnhausanlage wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 an die Mieterinnen und Mieter übergeben.

Weitere Infos: Frau Minkley

l.minkley@nbg.at

02236/405-215